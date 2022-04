KAO BOMBA ODJEKNULA VEST DA SE ĆERKA ANICE DOBRE UDALA: Evo ko je Mina Sovtić i po kojim ulogama je znamo! (FOTO)

Mina Sovtić, naslednica Anice Dobre, glumice, i Miodraga Miće Sovtića, biznismena, predsednika FK Dorćol i čuvenog beogradskog šmekera, pokazala je novim ulogama da je hrabra i samo svoja.

Mina je rođena 1995. godine i studira glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi Dragana Petrovića Peleta, ali je već uveliko osvojila srca publike u serijama "Dug moru", "Žigosani u reketu", "Koreni" i "Ubice mog oca" i "Crnoj svadbi".

Ona je svojevremeno pričala i za Kurir o svojoj karijeri.

Glumila je u drugoj sezoni serije "Besa".

- Čula sam lepe stvari o "Besi". Kada sam dobila ulogu, odlučila sam da pogledam prvu sezonu. Mogu da kažem da je to priča koja se tiče svih nas i realnosti u kojoj i živimo. Dobro je odrađen zaplet. Kasting je sjajan i zadovoljstvo je biti deo ovog projekta.

Kakva je vaša uloga?

- Ne mogu da pričam previše o svojoj ulozi (smeh). Najviše scena imam s Milošem Timotijevićem. Pričam najviše na nemačkom jeziku.

Uz to, Aničina naslednica igra u "Zvezdara teatru" i bavi se sinhronizacijom animiranih i igranih filmova na srpski jezik.

Odrasli ste u Nemačkoj. Da li ste malo zaboravili nemački jezik?

- Nisam. Nisam imala komplikovane replike. Znate, ja nemački pričam skoro kao maternji jezik.

Kad smo razgovarali nakon premijere serije "Žigosani u reketu", rekli ste mi da nemate ambicije da gradite karijeru u Holivudu...

- Nisam rekla da se tamo ne vidim, ali nemam pretenzija, već, ako se desi, desiće se. Sad se dosta stranih projekata snima u Srbiji, pa je to šansa za naše glumce da zaigraju. Imala sam prošle godine šansu da igram u jednom američkom filmu, što je bilo jako zanimljivo. Nekako se više vidim na engleskom govornom području, a ne nemačkom. Evropa me više zanima u životu, a ne Amerika.

Gledali smo vas u seriji "Crna svadba". Kakvo je to bilo iskustvo za vas?

- Obožavam tu tematiku. Volim celu ekipu koja je bila deo tog projekta. Osećali smo se na setu prijatno. "Crna svadba", kao i "Besa", nisu kopija nekih stranih serija već predstavljaju nešto vezano za našu kulturu. Moj lik u "Crnoj svadbi" Nemanje Ćipranića je neka leptirica nove generacije.

Da li su vas iznenadili komentari povodom vaše ljubavne scene?

- Za tu scenu sam dobila samo pohvale - da je to što sam napravila hrabro i opravdano radnjom. Nekako sam se tako i osećala. Nije mi to bio problem. U 21. veku je to nešto što i ne treba da se komentariše.

Na kraju, držite li besu (svoju reč)?

- U principu držim svoju reč, osim kad je dijeta u pitanju (smeh).

Na pitanje da li joj pomaže ili odmaže to što je ćerka poznate glumice, jednom prilikom je iskreno odgovorila:

- Ne znam da li je lakše ili teže tako, jer samo znam za ovu poziciju. Ne znam kakva bi bila situacija da to nije slučaj.

Mina je tada istakla da je često morala više da se dokazuje zbog poznate majke.

- Sve ima svojih prednosti i mana. Nešto jeste došlo lakše, a za nešto sam morala više da se pomučim, pa sve to na kraju dođe u balans - priznala je ona.

Da podsetimo, Mina Sovtić se udala za Luku Nikolića.

