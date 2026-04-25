Evan Rejčel Vud se dugo nije pojavljivala u javnosti, a svojevremeno je iskoristila dokumentarnu seriju Kanala 4 da otkrije nove detalje o svom iskustvu na snimanju spota za jednu od najpoznatijih numera Merilina Mensona "Heart-Shaped Glasses".

Kako je rekla, nakon snimanja se osećala "povređeno" i "u suštini silovano" od strane ozloglašenog muzičara. Prvu epizodu dokumentarca "Marilyn Manson: Unmasked" na Kanalu 4 pratilo je preko 350.000 gledalaca, a sadrži tvrdnje obe strane - Vud sa jedne, koja je pevača i nekadašnjeg partnera optužila za zlostavljanje, i odgovor tima muzičara.

"Osećala sam se tako je**no povređeno. Ali nisam to nazvala silovanjem dugo, dugo godina", započela je ispovest zvezda serije "Westworld".

"Način na koji su mi to predstavili bio je da će biti scena se*sa, ali da će biti snimljena tako da kamera bude u pokretu, pa će sve što vidite biti kao zamućeno", otkrila je Vud. Menson je želeo da Evan u ovom spotu bude glavna glumica, prikazavši je poput Lolite.

Glumica tvrdi da je, kada je kamera počela da se vrti, "sve izuzetno brzo eskaliralo".

"Osećala sam se kao da sam u stanju sna. Pre svega, on je jednostavno počeo da mi grize lice. Bilo je to toliko agresivno, i onda je počeo da skida odeću", dodala je ona.

Od tog trenutka "nije stajalo", kako je tvrdila, završivši sa tim da je "samo sedela na krevetu naga, plačući."

Advokat Mensona Hauard King oglasio se nakon ovih optužbi: "Očigledno je lažno da je Brajan (Mensonovo pravo ime) silovao Evan Rejčel Vud dok je snimao muzički video. Ovo je snimano u studiju, bilo je više od 10 ljudi na manje od tri metra od kreveta. Brajan je bio obučen, iako pretpostavljam da to ne bi sprečilo ovo, ali nijedna od tih osoba nije istupila i rekla da je bila svedok ovog čina, to je potpuno izmišljeno i ne postoji svedok koji bi to podržao."

Vud se nagodila sa Mensonom

Menson je nedavno povukao tužbu za klevetu protiv Vud, isplativši joj oko 330.000 dolara za pravne troškove. Ovaj par se već godinama bori na sudu. Glumica je ranije rekla da je bila zlostavljana i naknadno je imenovala svog bivšeg dečka Merilina Mensona kao navodnog zlostavljača 2021. godine, na što je on odgovorio: "Očigledno, moja umetnost i moj život su oduvek bili magneti za kontroverze, ali ove nedavne tvrdnje o meni su iskrivljena stvarnost. Moji intimni odnosi su uvek bili potpuno uzajamno prihvaćeni sa partnerima sličnih stavova."

Međutim, kasnije su i druge žene iznele slične optužbe protiv Mensona.

Podsetimo, Evan je svojevremeno ispričala da je Menson zaista penetrirao u nju, iako je odnos trebalo da bude simuliran, kao i da su joj dali da pije apsint, te da je zbog toga jedva bila pri svesti kada se to dogodilo.

Vud je istakla da je "bila istrenirana da se nikome ne suprotstavlja, već da samo odradi posao za koji je angažovana".

Nakon reči advokata, Vud je rekla da je filmskoj ekipi koja je radila na spotu bilo izuzetno neprijatno i da niko nije znao šta da uradi. "Ja sam se osećala odvratno i kao da sam ja uradila nešto zbog čega treba da se stidim. Bila sam prisiljena na komercijalni se*sualni čin pod lažnim tvrdnjama. Protiv mene je tada počinjen prvi zločin i suštinski ja sam bila silovana pred kamerama", rekla je glumica za spot koji je do sada pogledalo preko 35 miliona ljudi.

"Rekao mi je da izjavim da je sve bilo romantično i da smo se lepo proveli, a ništa od toga nije bilo istina. Plašila sam se da uradim nešto što bi moglo da ga naljuti, a spot je bio samo početak nasilja koje je eskaliralo kako je naša veza napredovala", kaže Evan Rejčel Vud koja je u vezi sa Mensonom bila u vezi od 2007. do 2010. godine. Ona tvrdi da ju je muzičar od njenih tinejdžerskih godina "pripremao" za to i godinama je zlostavljao na razne načine.

