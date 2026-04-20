Žene su ga obožavale kao šarmantnog doktora iz hit serije „Uvod u anatomiju“, ali iza zavodljivog osmeha Patrika Dempsija krila se burna i kontroverzna prošlost.

Malo ko je znao da je glumac, koji je važio za miljenika žena širom sveta, tokom snimanja serije bio toliko problematičan da su se kolege navodno suočavale s ozbiljnim psihičkim pritiscima, zbog čega je produkcija bila prinuđena da ga ukloni iz projekta.

Patrik Dempsi je odrastao u malom mestu u Mejnu, a školovanje mu je predstavljalo veliki problem zbog tada nedijagnostikovane disleksije. Zbog poteškoća je napustio školu, a dijagnozu je dobio tek godinama kasnije.

Sa samo 21 godinom, glumac se oženio se ženom koja se zove Rošel Parker i bila je čak 26 godina starija od njega. Upoznali su se kada je on imao 18, a ona 44 godine, dok je glumila njegovu tetku u jednoj predstavi. Iako je brak isprva delovao skladno, razveli su se početkom devedesetih, a nakon toga su u javnost isplivale teške optužbe.

Patri i Džilijan Foto: Profimedia

Rošel Parker je u sudskim dokumentima navela da ju je Dempsi fizički zlostavljao, tvrdeći da joj je slomio prst tokom snimanja filma. Kasnije je svoje izjave povukla i rekla da su optužbe bile rezultat lošeg saveta. Preminula je 2014. godine od raka.

Iako je ubrzo započeo novi život sa sadašnjom suprugom Džilijan, ni taj brak nije bio bez kriza. Par se 2015. našao na ivici razvoda, ali su uz terapiju i zajednički rad uspeli da sačuvaju porodicu i brak.

