Pred sam kraj 2004. godine, treći najveći zemljotres ikada zabeležen izazvao je razarajući cunami duž priobalnih područja u Indijskom okeanu. Za svega nekoliko trenutaka kataklizma je odnela oko 300.000 života. Tačan broj žrtava nikada nije utvrđen, jer su mnoge odneli talasi. Među njima je bila i najveća ljubav slavne češke manekenke, koja je samo čudom ostala živa. Petra Nemcova kasnije je napisala i knjigu o velikoj tragediji i paklu kroz koji je prošla.

Blistavi osmeh, duge noge, plava kosa, izražajne slovenske crte lica – Petra Nemcova zadovoljavala je sve kriterijume da bude proglašena jednom od najlepših žena sveta. To je slavna češka manekenka i bila na vrhuncu karijere, koju je počela sa 16 godina nakon pobede na takmičenju "Elite Model Look".

Petra Nemcova Foto: Zbyněk Stanislav / ČTK / Profimedia

Sva vrata bila su joj otvorena: naslovne strane prestižnih magazina, glamurozne piste, saradnja sa najvećim kreatorima i kućama. Munjevitom brzinom pela se do vrha i postala internacionalna modna senzacija. No, malo je nedostajalo da se sve to sruši kao kula od karata. Da zauvek nestane u dubinama Indijskog okeana... Da postane jedna od žrtava najrazornijeg cunamija zabeleženog u istoriji.

Bolan kraj velike ljubavne priče

Tada je imala 25 godina i ceo svet pod nogama. Uživala je u ljubavi sa britanskim fotografom Sajmonom Etlijem, s kojim je planirala venčanje, porodicu, decu, sigurna u to da je pronašla čoveka svog života.

Bili su dve godine u vezi kada mu je poklonila dvonedeljni odmor na Tajlandu. Na rajskom Puketu su, 25. decembra 2004, proslavili i Božić, radujući se predstojećoj Novoj godini koju su planirali da dočekaju u Evropi. Sudbina je, međutim, imala druge planove...

Narednog jutra, poslednjeg dana odmora, prošetali su obalom i potom se vratili u bungalov. Bilo je vreme za pakovanje, uveče su imali avion. Dok se Sajmon tuširao, Petra je slagala stvari u kofere. Kasnije se prisetila:

"Odjednom, krajičkom oka, videla sam ljude kako trče plažom. Tek tada su se kroz prozore prolomili krici, shvatila sam da su prestravljeni i da beže od nečega. Bila je to nadrealna scena... Učinilo mi se da sam osetila potres, a trenutak kasnije ugledala sam džinovski vodeni zid kako nam se približava."

Kolosalni talas nosio je sve pred sobom. Uz nepodnošljivu buku, u zastrašujućem vihoru kovitlali su se krovovi, daske, uplašena lica zarobljenih ljudi... Činilo se da svet ide dođavola. Voda, mutna od peska, obrušila se na bungalov, povukavši Petru i Sajmona u dubine. Ispunjavala im je oči i pluća, odvlačila ih sve dalje... Ali, nekako su uspeli da se oslobode zastrašujućeg zagrljaja.

"Čula sam Sajmona kako me doziva. U nekom trenutku ugledala sam krov bungalova i viknula mu da ga uhvati. Tada sam ga poslednji put videla", prepričala je, sa suzama u očima, najtragičniji trenutak svog života.

Nastavila je da se bori protiv stihije, potpuno svesna da su joj šanse skoro nikakve. Iako joj se na početku činilo da je na krovu bezbedna, ubrzo je shvatila da je zarobljena, leđima okrenuta besnoj bujici koja nije prestajala da nadire.

Kamenje, delovi nameštaja i oštre grane zarivali su se u meso i drobili kosti. Boleo ju je svaki milimetar tela. A onda, odjednom – zatišje. Kada se ponadala da se sve smirilo i da je spašena, začula je preteću rika novog talasa koji se približavao…

Snažna voda ponovo ju je uhvatila u svoje čeljusti. Našla se u levku koji ju je vukao ka dnu. Više nije imala snage da se odupre, da vikne... Sledeće što je čeka bila je mučna smrt, pomislila je. "Ali, sa tom mišlju došao je i neki spokoj. Strah je nestao. Bila sam mirna... Mislila sam na Sajmona, na naše voljene, to je bilo jedino što mi je prolazilo kroz glavu. Činilo mi se da osećam njihovu duhovnu energiju".

Petra Nemcova Foto: Giovanni LaGina / Newscom / Profimedia

Nije bila svesna povreda, nije znala da li je nešto polomila, da li je paralizovana... Uspela je da se zadrži za jednu palmu iz drugog pokušaja, i u tom položaju ostala osam sati. Zbog slomljene karlice, nije mogla da se popne i sedne. Voda se brzo povlačila, ali je, s druge strane, opterećenje počelo da se povećava, uzrokujući strašan bol. Samo jedna misao joj je pulsirala kroz glavu: "Preživeti, šta god da se desi!".

Za tren oka raj se pretvorio u pakao

Prošlo je mnogo vremena dok spasioci nisu stigli. Dok su je na nosilima prebacivali u lokalnu bolnicu, kroz maglu je gledala užasne prizore – ostrvo, samo dan ranije puno cveća, sunca i tropske vegetacije, pretvorilo se u mrtvu močvaru. Cunami je zdrobio rajski Puket u sitne komade, poput ogromne mašine za mlevenje mesa.

Iako je češka lepotica izbegla strašnu sudbinu, prognoze lekara bile su sumorne. Njena budućnost su, nažalost, invalidska kolica, bili su ubeđeni. Ali, kada je Petra uspela da dođe sebi, shvatila je da se ponovo rodila. Da joj je pružena još jedna šansa. I da mora da je iskoristi kako zna i ume. Snaga volje i dugotrajno lečenje vratili su je u život, kasnije i na modne piste. Ipak, jedna misao ni danas ne prestaje da je mori. Sajmon.

Petra Nemcova Foto: MUSTAFA YALCIN / AFP / Profimedia

"Morala sam da se pomirim sa strašnom istinom da sam izgubila ljubav svog života. Ali, dugo nisam želela da prihvatim činjenicu da ga više nema... I po povratku u Češku bila sam sigurna da Sajmon bez svesti leži u nekoj bolnici na Tajlandu, gde niko ne zna ko je on. Na kraju krajeva, bio je odličan plivač".

Nije uspeo da se izbori sa kataklizmom. Njegovo telo pronađeno je posle tri meseca kod obale Sumatre. Tada joj je bilo jasno da je sve gotovo. Tragedija ju je slomila, ali je smogla snage da nastavi dalje. "Kad mi je Bog već poštedeo život, daću sve od sebe da pomažem drugima", odučila je.

Povratak na Tajland i početak životne misije

Čim se oporavila, Petra je sa sestrom Olgom otišla na Tajland kako bi, koliko može, pomogla onima koji su ostali bez krova nad glavom. Osnovala je dobrotvornu fondaciju Happy Hearts, čiji je cilj da pruži podršku deci pogođenoj zemljotresima, poplavama i drugim katastrofama. Sa svojom organizacijom "All Hands and Hearts" pomogla je, između ostalog, izgradnju 176 škola u područjima koje su pogodile poplave, zemljotresi i ostale nepogode, od Tajlanda i Indonezije, do Haitija, Nepala, Meksika...

"Kada se dogode ovakve kataklizme, one postaju glavna svetska vest. Ali, već posle nekoliko meseci sve pada u zaborav – pomoć prestaje, problemi ostaju. Deci je najteže. Mnoga su ostala bez roditelja i krova nad glavom, a ja to ne mogu da posmatram skrštenih ruku."

Dugo je Petra Nemcova odbijala da govori o svom privatnom životu. Ipak, pokazalo se da je vreme najbolji iscelitelj. Nekoliko godina kasnije, lepa manekenka zaljubila se u glumca Džejmija Belmana, potom se verila za investitora Alehandra Grimaldija, a onda je u njen život ušao biznismen Bendžamin Lareč, za kog se udala 2019. Godinu dana kasnije rodila je sina.

"Trudim se da živim punim plućima, kao Sajmon. On je umeo da uživa u svakom trenutku. Pre tragedije sam neprestano radila, putovala na snimanja i revije bez dana pauze. Ali, kada se sve to desilo, shvatila sam da moram sebi nekad da dam i oduška. Da nađem vremena za ono što me ispunjava, za ljude koje volim. Moj život se potpuno promenio, kao da je posle tog nesrećnog cunamija postao svetliji i lepši".

