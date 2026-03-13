Slušaj vest

Glumica Rozana Arket oštro je reagovala na nedavne izjave filmskog producenta Harvija Vajnstina, koji je iz zatvora negirao optužbe za seksualne napade i tvrdio da su neke poznate glumice „preuveličale“ svoje priče.

U dvostraničnoj izjavi objavljenoj 12. marta na Instagramu, koju prenosi magazin People, glumica (66) je odgovorila na intervju koji je Vajnstin dao za The Hollywood Reporter iz zatvora Rikers Island.

1/6 Vidi galeriju Harvi Vajnstin na suđenjima Foto: Erik Pendzich / Alamy / Alamy / Profimedia, AP/Seth Wenig, Angela Weiss / AFP / Profimedia

„Napadi su se dogodili. Silovanja su se dogodila“

Vajnstin (73), koga je više od 80 žena optužilo za seksualno zlostavljanje još 2017. godine, u intervjuu je rekao da su neke poznate ličnosti „preuveličale“ svoje optužbe.

„Možda sam težak čovek, ali nisam lud. Sama pretnja imenom Harvi bila je dovoljna. Ali nikoga nisam ‘blokirao’ u karijeri. Ako je kamera uključena, reći ću: Rozana Arket, Gvinet Paltrou i Anđelina Džoli one su preuveličale stvari. Htele su da budu deo kluba. I uništile su me“, rekao je Vajnstin

Arket je u svojoj izjavi odlučno demantovala te tvrdnje.

„Kada je reč o događajima koji su doveli do Harvijevih presuda, evo činjenica: napadi su se dogodili. Silovanja su se dogodila“, napisala je.

Glumica je dodala da nikada nije menjala svoju priču niti preuveličavala ono što joj se dogodilo.

Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Razotkrivanje u velikoj novinarskoj istrazi

Arket je bila jedna od žena koje su javno govorile o Vajnstinovom ponašanju u velikoj istrazi novinara Ronana Farroua, objavljenoj u magazinu The New Yorker u oktobru 2017.

U toj priči tvrdila je da ju je producent seksualno napao početkom devedesetih godina.

Glumica je takođe odbacila Vajnstinovu tvrdnju da su žene želele da budu deo nekakvog „kluba“.

„Ne postoji ‘klub’ preživelih Harvija Vajnstina. Biti žrtva silovanja ili napada nije klub. Ne mogu da verujem da to uopšte moram da kažem“, poručila je.

Presude i sudski procesi

Arket je u izjavi podsetila da su optužbe protiv Vajnstina potvrđene i novinarskim istragama i sudskim procesima.

Producent je 2022. godine u Kaliforniji osuđen za silovanje jedne glumice u hotelu u Beverli Hilsu, zbog čega je dobio kaznu od 16 godina zatvora. Ta presuda i dalje važi.

U međuvremenu, u Njujorku je osuđen za krivično delo seksualnog napada nad bivšom TV produkcijskom asistentkinjom Mirijam Halej u incidentu iz 2006. godine.

Iako je pokušao da obori presudu zbog navodne nepravilnosti porote, sudija je početkom 2026. odbio njegov zahtev.

Vajnstin sada čeka novo suđenje po još jednoj optužbi za seksualni napad koja se odnosi na ambicioznu glumicu Džesiku Man.