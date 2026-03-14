Ovogodišnja ceremonija 98. dodele Oskara uključiće poseban omaž slavnom reditelju i producentu Robu Rajneru koji je ubijen prošle godine zajedno sa svojom suprugom.

Voditelj večeri Konan O Brajan pojavio se u četvrtak na crvenom tepihu ispred čuvenog Dolbi Teatra u Los Anđelesu, gde je govorio o planiranom segmentu koji će odati počast preminulom filmskom stvaraocu.

„Teško je to ukratko opisati, ali biće to veoma snažan deo programa“, rekao je O’Brajen.

Rob Rajner sa suprugom Mišel

Duži segment „In Memoriam“

Producenti ceremonije, Raj Kapur i Kejti Mulan, objasnili su na konferenciji za novinare da će ovogodišnji segment „In Memoriam“ biti duži nego ranijih godina, kako bi se odala počast legendama koje su preminule u protekloj godini.

„Ne možemo još da otkrijemo detalje o tome kako će tačno izgledati, ali se nadamo da će to biti omaž koji će dirnuti ljude i dostojno odati počast neverovatnim osobama koje smo izgubili“, rekla je Mulan.

Figura Oskara
Figura Oskara

Tragična smrt reditelja i njegove supruge

Rob Rajner i njegova supruga Mišel ubijeni su 14. decembra u svojoj kući u Los Angeles. Par je samo dan ranije prisustvovao prazničnoj zabavi koju je organizovao O’Brajen.

Njihov srednji sin, Nik Rajner (32), uhapšen je dan nakon njihove smrti i optužen za dvostruko ubistvo sa otežavajućim okolnostima, uključujući upotrebu noža.

Slavni reditelj Rob Rajner i njegova supruga Mišel Singer Rajner pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Anđelesu. Policija je na licu mesta i vrši uviđaj.

On se izjasnio da nije kriv i od hapšenja se nalazi u pritvoru bez mogućnosti kaucije. Tokom ročišta u februaru odrekao se prava na brzo suđenje, a sledeće pojavljivanje pred sudom zakazano je za 29. april. Ukoliko bude proglašen krivim, mogao bi da dobije doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta ili čak smrtnu kaznu.

