Ovogodišnju, 98. dodelu Oskara, obeležilo je nekoliko neočekivanih i, prema mnogima, šokantnih trenutaka. Među njima je i onaj kada je rezultat za nagradu u kategoriji najboljeg kratkometražnog igranog filma bio izjednačen. Tu nagradu je predstavljao glumac i komičar Kumail Nandžijani, koji je prvo otvorio kovertu i rekao: "Izjednačeno je!"

Nakon što je publika zbunjeno reagovala, Nandžijani je dodao: "Ne šalim se. Zaista je izjednačeno. Proći ćemo kroz ovo." U šali je poručio svima da ne paniče, a onda je proglasio pobednike – filmove "The Singers" i "Two People Exchanging Saliva".

Iako je mnoge iznenadilo ovo proglašenje, to nije prvi put u istoriji Oskara da je rezultat bio izjednačen. Ista situacija prethodno se dogodila šest puta.

Prvi je put to bilo 1932. godine, u kategoriji najboljeg glumca. Fredrik Marč bio je nominovan za "Doktor Džekil i gospodin Hajd", a Volas Biri za film "The Champ", te su obojica osvojili nagradu. Iako je Marč zapravo osvojio jedan bod više od Birija, pravilo je u to vreme bilo da svako ko je unutar tri glasa od pobednika takođe osvaja nagradu. Pravila su se od tada promenila, te se za odabir pravog pobednika računao tačan broj glasova.

Barbra Strejsend i Robert Redford imali su eksplicitnu scenu Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Međutim, 1950. godine došlo je do još jednog izjednačenja, ovaj put u kategoriji najboljeg kratkometražnog dokumentarnog filma. Nagradu su osvojili filmovi "So Much for So Little" i "A Chance to Live".

Najpoznatije izjednačenje dogodilo se 1969. godine, kada su Ketrin Hepbern, nominovana za film "The Lion in Winter", i Barbra Strejsend, nominovana za "Funny Girl", obe pobedile. Odluka o dvostrukoj pobedi naišla je na mnoge kritike zbog toga što je Strejsend bila kontroverzno pozvana da se pridruži Akademiji početkom te godine. "Funny Girl" bio je njen prvi film u karijeri, a inače je kriterijum za članove Akademije u to vreme bio da moraju iza sebe da imaju tri velika filma. Te godine je izuzetak napravljena samo za Barbru, čiji je glas za samu sebe verovatno doveo do nerešenog rezultata.

Do četvrtog izjednačenja došlo je 1987. godine, kada su "Artie Shaw: Time Is All You’ve Got" i "Down and Out in America" osvojili Oskara za najbolji dokumentarac.

Pre 31 godinu došlo je do nerešenog rezultata u kategoriji najboljeg kratkometražnog igranog filma, kada su "Trevor" i "Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life" pobedili. Poslednji put do izjednačenja je došlo 2013, kada su "Zero Dark Thirty" i "Skyfall" pobedili u kategoriji montaže zvuka.

