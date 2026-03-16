Pokušaj Kajli Džener da pozdravi sestru svog dečka Timotija Šalamea, Polin, na dodeli Oskara postao je viralni hit i predmet rasprava na društvenim mrežama. Za Timotija je 98. dodela Oskara bila emotivno veče; iako je bio favorit za najboljeg glumca, nagradu je na kraju odneo Majkl B. Džordan za film "Grešnici". Ipak, kratka interakcija između njegove sestre i devojke zasenila je ostatak događaja.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama zabeležen je trenutak koji se opisuje kao neprijatan između Kajli Džener i Polin Šalame tokom ceremonije u Dolbi teatru. Kratki susret postao je glavna tema razgovora među obožavateljima, koji su počeli da "seciraju" govor tela.

Snimak koji je izazvao raspravu

U snimku se vidi kako Polin (34) prilazi mlađem bratu pre početka ceremonije u Los Anđelesu. Timoti ustaje kako bi je pozdravio, nakon čega se osmehuju jedno drugom. Polin potom pokazuje nešto u publici, a Kajli (28) pokušava da privuče njenu pažnju nizom, kako se čini, preteranih gestova, uključujući i širenje ruku za zagrljaj.

Snimak se brzo proširio na X-u, nekadašnjem Tviteru, a korisnici su ga neprestano analizirali, nudeći svoja tumačenja onoga što se činilo kao napet susret. "Ma dajte, ovaj susret Kajli Džener i Polin Šalame izgleda tako isforsirano", napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao: "Ovaj, neprijatno. Zar se one nikad pre nisu upoznale?". Treći je komentarisao: "Polin prezire sve što Kardašijanke predstavljaju... tako da sam siguran da im je ovo prvi susret."

Analiza stručnjakinje za govor tela

Stručnjakinja za govor tela Džudi Džejms je za Daily Mail izjavila da je interakcija bila više uznemirujuća nego prijateljska. "Pozdravi između Timotija, njegove sestre i Kajli deluju ispunjeni površnim signalima i izrazima dubokog iznenađenja, pa čak i šoka, kao da je ona neočekivano stigla na događaj", započela je Džejms.

"Timoti i njegova sestra deluju pristojno, ali ne i uzbuđeno ili srdačno, što se vidi po nedostatku dodira i znakova privrženosti. On se naginje kako bi je uljudno pozdravio, ali nema bliskog sestrinsko-bratskog zagrljaja. Iako Timoti ustaje da je pozdravi, Kajli deluje odsutno", rekla je.

Džejms je detaljno opisala Kajlinu reakciju nakon što je ugledala Polin, navodeći kako se činila više šokiranom nego srećnom. "Podigla je obrve, raširila oči i otvorila usta, pružajući ruku u gestu malog mahanja koji bi inače pozvao na poljubac. Ustala je da je pozdravi, ali pozdrav je bio prilično brz i delovao je nespretno, uz tek pristojnu reakciju Timotijeve sestre", napominje.

Iako je sporni trenutak na Oskarima trajao svega nekoliko sekundi, internet ga je već pretvorio u veliku temu razgovora.

