Sinoćna dodela Oskara, nagrada Američke akademija filmskih umetnosi i nagrada, izazvala je i bes među gledaocima, a za sve je kriv segment In Memoriam, tokom kojeg se tradicionalno odaje počast preminulim glumcima odnosno umetnicima.

Oskar 2026 bio je prilika da se iskaže poštovanje prema brojnim filmskim autorima i glumcima, ali nažalost neki su i izostavljeni.

Nije pomenut ni Erik Dejnkoji je preminuo 19.02. nakon borbe sa ALS-om, Džejms van der Bik koji je umro 11. februara kao ni Brižit Bardo koja nas je napustila 25. decembra 2025.

Mnogi se na X mreži pitaju zašto je doneta takva odluka, pa ističu da je izostavljanje Brižit Bardo neverovatan promašaj. "Kako greše svake godine?", podsećaju i na prethodne ceremonije. Neretko se dešavalo da segment In Memoriam bude okidač za kritike. Ta tradicija se i juče nastavila.

"Kako mogu da ne pomenu Brižit Bardo koja je imala izuzetnu filmsku karijeru?", "Potpuna sramota", "Ponizili ste pokojnu Brižit Bardo, sram vas bilo", veliki je broj onih koji zameraju organizatorima Oskara takvu odluku. Nek su uočili da nije pomenuti ni Ričard Čemberlen, koji je umro 29. marta 2025. godine, nakon prošlogodišnje dodele.

Datum njegove smrti kao i datumi smrti ostalih pomenutih glumaca uklapaju se sa periodom kojih se dotiče deo ceremonije In Memoriam. Obrazloženje za izostavljanje Brižit Bardo nalazi se u tome što se filmska diva odavno povukla iz Holivuda, ali i iz sveta glume, kao i u tome što je njena karijera bila uglavnom koncentrisana na evropski film. Ipak, uspeh koji je postigla svakako je bio svetski.

Brižit Bardo Foto: PA / PA Images / Profimedia

Podsetimo, Bardo je napustila svet filma još 1973. godine, u svojoj 39. godini, i od tada je bila isključivo posvećena aktivizmu za prava životinja.

Uprkos statusu legende koji je stekla, njen rad je bio najuže vezan za francuski film, dok Akademija u glavnom televizijskom prenosu prioritet daje onima koji su ostavili značajniji trag direktno u američkoj produkciji.

Decenijama je Bardo bila poznata po ekstremnim političkim stavovima u Francuskoj zbog govora mržnje i podsticanja rasne netrpeljivosti. Akademija izbegava da u zvanični omaž uključi ličnosti čiji bi pomen mogao da pokrene i negativne reakcije javnosti.

Kada je reč o Eriku Dejnu i Džejmsu van der Biku, oni su bili pre svega TV glumci a omaž je posvećenm filmskim umetnicima.

