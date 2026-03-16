Za Timotija Šalamea ovo je bila još jedna razočaravajuća sezona dodele nagrada. Zvezda filma "Marty Supreme" je u nedelju na dodeli Oskara četvrti put ostala bez zlatne statuete. Sportska drama o stonom tenisu donela mu je treću nominaciju za najboljeg glumca, ali nagradu je na kraju osvojio Majkl B. Džordan za ulogu u vampirskom trileru "Grešnici" reditelja Rajana Kuglera.

Veče je ipak obeležila crna komedija Pola Tomasa Andersona "Jedna bitka za drugom", koja je s ukupno šest osvojenih Oskara zasenila ostale favorite. Šalameovu reakciju na poraz kasnije su analizirali i stručnjaci za govor tela, piše Unilad.

Šalameova reakcija na poraz

Stručnjak za govor tela Daren Stanton rekao je za Covers da se činilo da je Šalame, uprkos svom porazu, bio iskreno ponosan na Džordanovu pobedu u jednoj od najvažnijih kategorija večeri.

"Timoti Šalame je bio iskreno srećan zbog Majkla. Kod drugih nominovanih ponekad mogu da se primete mikroizrazi tuge ili razočaranja, ali on je u trenutku proglašenja delovao zaista zadovoljno", objasnio je Stanton.

Ipak, dodao je da je istovremeno moglo da se primeti i kako mu je teško palo što je ponovo ostao bez nagrade. "Kamera je nakratko prikazala Timotija i Kajli Džener u krupnom planu dok je Majkl izlazio na scenu i tada se na zvezdi filma 'Marty Supreme' jasno videla iskrena sreća. On zna da su pobeda i poraz deo igre. Nije pokazao nikakvo neprijateljstvo, ljutnju ni ljubomoru", rekao je Stanton.

Razočaranje Kajli Džener

Ako je, prema proceni stručnjaka za govor tela, neko teže podneo Šalameov treći poraz u glumačkoj kategoriji, onda je to bila njegova devojka Kajli Džener, koja ga je pratila tokom sezone u kojoj je za ulogu u Martiju osvojio samo Zlatni globus i nagradu Critics' Choice.

"Što se tiče Kajli, ni ona nije pokazivala nikakve negativne emocije, poput ljutnje ili prezira. Prema izrazima njenog lica, činilo se da je jednostavno razočarana zbog Timotija, iako se on ni na koji način nije činio uzrujanim", pojasnio je stručnjak za govor tela.

"Sve u svemu, s neverbalne tačke gledišta, nije bilo nikakvog prezira, a njeni izrazi lica prema Majklovoj pobedi bili su iskreni. Bilo je jednostavno jasno da je bila tamo kako bi podržala Timotija i želela da on uspe", zaključio je.

Iskreni šok pobednika

Zbog poraza će Šalame svoj govor zahvalnosti za Oskara očito morati da sačuva za neku drugu godinu. Ipak, činilo se da ni pobednik Majkl B. Džordan nije imao spreman govor jer je, prema analizi stručnjaka, bio vidno iznenađen osvajanjem nagrade.

"Majkl B. Džordan bio je iskreno zapanjen. Trebalo mu je nekoliko trenutaka da u potpunosti shvati šta se dogodilo - izgledao je potpuno šokirano i zaprepašćeno. Jasno mu je trebao trenutak da procesuira pobedu", dodao je Stanton.

"Što se tiče njegovog nastupa tokom govora, delovao je kao iskren i vrlo skroman čovek. Nije pokušavao da bude smešan ili pametan - govorio je autentično, iz srca. Nije bilo ni traga samodopadljivosti; bio je potpuno iskren", rekao je. "Tokom celog govora i dalje je delovao zaista šokirano. Sve što je pokazao bilo je dosledno i istinito - bio je potpuno zatečen i zadivljen pobedom."

