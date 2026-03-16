Kantautorka Dajan Voren ispisala je istoriju na ovogodišnjoj dodeli Oskara, ali ne na način na koji se nadala. Nakon što je 17. put ostala bez nagrade za najbolju originalnu pesmu, postala je rekorderka po broju nominacija bez pobede. Uprkos još jednom porazu, 69-godišnjakinja je obećala da ne odustaje.

17. nominacija bez uspeha

Voren je ove godine bila nominovana za pesmu "Dear Me", koju izvodi Keša u dokumentarcu "Diane Warren: Relentless", koji prati njenu impresivnu karijeru.

Ipak, nagradu je odneo tim koji stoji iza pesme "Golden" iz filma "K-Pop Demon Hunters". Ovim porazom je Voren preuzela neslavni rekord od Grega P. Rasela kao osoba s najviše nominacija za Oskara bez ijedne pobede.

Kantautorka, poznata po hitovima kao što su "Only Love Can Hurt Like This" Palome Feit i "Un-Break My Heart" Toni Brekston, prvi put je nominovana davne 1987. za pesmu "Nothing's Gonna Stop Us Now" iz filma "Mannequin".

"Moj počasni Oskar je usamljen"

Uoči ceremonije, Voren je izjavila da je takmičarski nastrojena, ali i zahvalna na počasnom Oskaru koji je ranije primila. "Znate, još uvek nisam osvojila onu takmičarsku statuetu, a ja sam takmičarski tip. Divno je imati počasnog Oskara - njega je čak teže dobiti od takmičarskog. Ne shvatam to olako. Ali da, i dalje želim da pobedim", rekla je za ABC News.

Dodala je i duhovitu opasku: "Moj počasni Oskar je jako usamljen. Želi prijatelja. Druži se s mojom mačkom Rebit, ali radije bi imao prijatelja Oskara. Znam da sam autsajder, svakako. Ili, s obzirom na to da sam ljubiteljka mačaka, možda 'autmačka'? Brze su i imaju kandže."

Reakcije nakon dodele

Nedugo nakon poraza, Voren se oglasila na društvenim mrežama. "Pa, barem sam dosledna!" napisala je, a na Fejsbuku dodala: "I večeras sam postavila novi rekord! Ali, znate me, vratiću se ako me budete hteli!"

Ubrzo je usledila podrška kolega. Pevačica Šeila E poručila joj je na Instagramu: "Ti si i dalje naša pobednica. Volim te, seko." Merk Merkurijadis je dodao: "Veće postignuće od bilo kog pobednika ikad." Sterling Elizabeth Day je napisala: "Istina je da ne postoji nagrada dovoljno velika za tvoje životno delo… Oskar te nije dostojan."

Pesma nije izvedena na ceremoniji

Samo nekoliko dana pre svečanosti, Voren je izrazila nezadovoljstvo odlukom Akademije da se njena pesma ne izvede tokom prenosa. "Bilo bi lepo da je Keša mogla da izvede pesmu", rekla je za USA Today.

"Bio bi to neverovatan trenutak. Ne kontrolišem to, ali bilo bi sjajno." Ove godine Akademija je odlučila da će se na sceni izvesti samo dve od nominovanih pesama: pobednička "Golden" i "I Lied To You" iz filma "Sinners".

(Kurir.rs/ Index.hr)

