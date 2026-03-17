Posle još jedne spektakularne dodele Oskara, usledio je i tradicionalni after party magazina Vanity Fair, koji i ove godine važi za jedno od najvažnijih okupljanja slavnih u Holivudu. Na zabavi su se pojavile brojne poznate ličnosti, među kojima su bili Kajli Džener, Timoti Šalame, Džesika Alba, Tejana Tejlor, Ejdrijen Brodi i mnogi drugi.

Ipak, jedan neočekivan trenutak sa crvenog tepiha privukao je posebnu pažnju javnosti i ubrzo postao viralan na društvenim mrežama.

Nikol Kidman slučajno prekinula kadar Džefa Bezosa i Loren Sančez

Kratak snimak sa crvenog tepiha postao je pravi hit na internetu nakon što je glumica Nikol Kidman slučajno “upala” u fotografiju bračnog para Džefa Bezosa i Loren Sančez.

Dok su Bezos i Sančez pozirali fotografima, Kidman se pojavila iza njih, prolazeći stazom kojom su zvanice ulazile na događaj. U tom trenutku glumica je nakratko prošla kroz pozadinu njihovog fotografisanja, pa su mnogi korisnici društvenih mreža taj momenat šaljivo opisali kao svojevrsni “fotobomb” na crvenom tepihu.

Nakon toga, Nikol Kidman je nastavila svojim putem, dok su Bezos i Sančez ostali u prvom planu i nastavili da poziraju okupljenim fotografima.

Reakcije sa crvenog tepiha brzo postale viralne

Snimak sa Nikol Kidman, Džefom Bezosom i Loren Sančez ubrzo je počeo da se deli na mrežama, a mnogi su komentarisali kako ovakvi spontani momenti često budu zanimljiviji od pažljivo režiranih poza slavnih.

Brutalni stajlinzi

Nikol Kidman na Oskar afterpartiju

Loren Sančez se na crvenom tepihu pojavila u elegantnoj uskoj haljini koja je istakla njen prepoznatljiv glamurozni stil. Kreacija je imala naglašenu siluetu sa korsetskim detaljima i svetlucav materijal. Pored nje, Bezos se odlučio za klasično večernje izdanje — crni smoking, belu košulju i leptir-mašnu.

Nikol Kidman je, s druge strane, za ovu priliku odabrala večernju haljinu lepršave siluete sa nežnim i sofisticiranim detaljima.

VIdeo: Skandal na dodeli Oskara