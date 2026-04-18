Majk Fink, astronaut koji je četiri puta boravio u svemiru, rekao je da mu je pozlilo 7. januara dok je večerao, nakon što se pripremao za izlazak u svemir planiran za naredni dan.

Nije mogao da govori i ne seća se nikakvog bola, ali su njegovi zabrinuti članovi posade odmah reagovali kada su videli da mu nije dobro i zatražili pomoć lekara sa Zemlje.

„Sve se dogodilo potpuno iznenada. Bilo je neverovatno brzo“, rekao je u intervjuu za Associated Press iz NASA-inog Džonsonovog svemirskog centra u Hjustonu.

Fink, koji ima 59 godina i penzionisani je pukovnik Ratnog vazduhoplovstva, naveo je da je epizoda trajala oko 20 minuta i da se nakon toga osećao dobro, što važi i danas.

Nikada ranije, niti kasnije, nije doživeo nešto slično.

Lekari su isključili srčani udar, a Fink kaže da se nije gušio, ali sve ostale mogućnosti su i dalje otvorene i mogle bi biti povezane sa njegovih ukupno 549 dana provedenih u bestežinskom stanju.

Bio je pet i po meseci u svojoj poslednjoj misiji na svemirskoj stanici kada se problem pojavio poput „veoma, veoma brze munje“.

„Moji članovi posade su odmah videli da nešto nije u redu“, rekao je, dodajući da su se svih šestoro okupili oko njega.

„Svi su reagovali u roku od nekoliko sekundi.“

Fink nije mogao da iznese više detalja o svom zdravstvenom stanju, jer NASA želi da zaštiti privatnost astronauta u sličnim situacijama.

Ultrazvučni aparat na svemirskoj stanici bio je od velike pomoći tokom incidenta, a po povratku na Zemlju prošao je kroz brojne dodatne preglede.

NASA sada analizira medicinske podatke drugih astronauta kako bi utvrdila da li je sličnih slučajeva bilo i ranije u svemiru.

Fink je tek krajem prošlog meseca otkrio da je upravo on bio astronaut koji se razboleo, čime je prekinuo brojne spekulacije u javnosti.

I dalje mu je žao što je zbog njegovog stanja otkazan planirani izlazak u svemir, koji bi bio njegov deseti, a prvi za njegovu koleginicu Zenu Kardman, kao i što su ona i još dva člana posade morali ranije da se vrate na Zemlju.

Majkl Fink Foto: Printscreen/Youtube/NASA Johnson

Kompanija SpaceX ih je vratila 15. januara, više od mesec dana pre planiranog termina, nakon čega su odmah prevezeni u bolnicu.

„Uvek sam bio izuzetno zdrav, zato je ovo bilo veliko iznenađenje za sve“, rekao je.

Fink je prestao da se izvinjava svima tek nakon što mu je novi administrator NASA-e, Džared Ajzakman, rekao da to više ne radi.

„Ovo nisi ti. Ovo je svemir, zar ne?“ poručile su mu kolege. „Nisi nikoga razočarao.“

Uprkos svemu, Fink ostaje optimista i nada se da će jednog dana ponovo otići u svemir.

(Kurir.rs/Nova.rs)

