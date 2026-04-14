Kenan Imirzaliogluje jedno od najprepoznatljivijih lica turske televizije, a srpska publika ga najviše pamti po ulozi harizmatičnog Ezela iz istoimene serije koja je osvojila gledaoce širom regiona. Od emitovanja poznate serije prošlo je već 17 godina, ali gledaoci na ovim prostorima i dalje pamte ovog visokog i crnog glumca markantnog izgleda, koji je postao ideal mnogih žena koje su želele muškarca baš poput njega.

Kenan je rođen 18. juna 1974. godine. Završio je studije matematike u Istanbulu, međutim život mu se potpuno promenio kada je ušao u svet modelinga.

Pre glumačke karijere, Kenan je imao uspešnu manekensku karijeru. Naime, na takmičenju za ''Najboljeg modela Turske'' pobedio je 1997. godine, a potom je osvojio titulu najboljeg modela sveta, te je bio prvi Turčin s takvim priznanjem. Visok je 193 centimetra, a jednom prilikom je izjavio kako je njegov deda bio viši i korpulentniji od njega.

- Visoki su i moj brat i starija sestra, koja sa tetkom drži butik venčanica u Ankari, rekao je Kenan tada.

Poznat je po svojoj skromnosti, iako je doživeo vrtoglavi uspeh, upravo zahvaljujući Ezelu, ulozi koja je bila prekretnica u njegovoj glumačkoj karijeri. Mnogi se slažu da glumac ne stari i da izgleda gotovo identično kao kada se proslavio u seriji "Ezel", uprkos tome što je u šestoj deceniji života.

Kenan je glumio u mnogo serija, ali poslednja koju je snimio bila je 2018. godine. Glumac je nakon velike slave odlučio da se povuče od svetla reflektora, a 2016. godine oženio se 13 godina mlađom glumicom Sinem Kobal. Godine 2020. godine paru se rodila prva ćerkica Lalin, a 2022. godine i druga, Lejla.

- Od tog dana sam srećniji. Roditeljstvo jednostavno ne može da se opiše rečima. Ne postoje reči niti rečenice kojima to može da se opiše, jednostavno to morate da doživite. Otkako se rodila Lalin, za nas je započeo novi život. Čini mi se kao da se nalazim na početku novog, lepog putovanja - ispričao je Kenan jednom prilikom za turske medije.

Kenan i Sinem ludo su se zaljubili 2015. godine, kad su zajedno bili na setu serije. Glumica je u tom trenutku bila u vezi s fudbalerom, ali pao je u drugi plan kad ju je Kenan osvojio. Iako su mnogi mislili da ljubav neće potrajati jer je među njima razlika od 13 godina, sve su razuverili.

Pre više od decenije o Kenanu su kružile glasine da je homoseksualac. Te optužbe je on 2013. godine demantovao, a neposredno pre rođenja prve ćerke pojavile su se i glasine da vara suprugu sa manje poznatom koleginicom. Izvor blizak paru tada je izjavio za turske medije da je Sinem bila svesna šta je čekalo i da je odlučila da ima dete kako bi ih još više zbližila, nadajući se da će se Kenan promeniti. Ipak, to nije sprečilo glumca da se upusti u aferu.

Ipak, da su još uvek ludo zaljubljeni, svedoče njihove brojne fotografije na društvenoj mreži Instagram. Kenan je danas srećan sa suprugom i ćerkama, a godine kao da mu ne mogu ništa.

Bonus video: Serija koja je uzdrmala svet