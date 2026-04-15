deda mu je iz Prištine

Jedan od najpoznatijih turskih glumaca današnjice, Kivanč Tatlitug, već godinama osvaja publiku širom sveta, uključujući i region, gde njegove serije redovno postižu veliku gledanost. Zbog svog izgleda i harizme često ga nazivaju i turskim Bredom Pitom, ali njegova karijera pokazuje da iza tog imidža stoje ozbiljan rad i talenat.

Rođen 27. oktobra 1983. godine u Adanai, Tatlitug nije odmah krenuo putem glume. Kao mladić bio je posvećen sportu, posebno košarci, koju je igrao na profesionalnom nivou. Ipak, zbog povrede bio je primoran da napusti sportsku karijeru, što ga je odvelo u potpuno drugačiji svet - modeling.

Već 2002. godine postiže veliki uspeh osvojivši titule „Best Model of Turkey“ i „Best Model of the World“, čime otvara vrata međunarodne karijere. Ubrzo nakon toga počinje da glumi i vrlo brzo postaje jedno od najprepoznatljivijih lica turskih serija.

Publika ga pamti po ulogama u hit serijama poput Gumuš", "Zabranjeno voće", "Ezel", "Sever-Jug", "Sudbina" i druge. Slavu je stekao upravo ulogom u hit-seriji "Zabranjeno voće" 2008. kao Behlul, po kojoj ga i srpska publika pamti. Njegove interpretacije često donose kombinaciju emocionalne dubine i snažne prisutnosti na ekranu, zbog čega je više puta nagrađivan, uključujući prestižne nagrade Altın Kelebek („Altin Kelebek“).

U poslednjim godinama Tatlitug je napravio iskorak i na globalnu streaming scenu. Pojavio se u Netflix projektima poput „Into the Night“ i „Yakamoz S-245“, čime je dodatno proširio svoju međunarodnu popularnost.

Osim profesionalnog uspeha, njegov privatni život takođe privlači pažnju javnosti. Od 2016. godine u braku je sa stilistkinjom Bašak Dizer, a par je 2022. dobio sina.

Zanimljivo je i da Tatlitug ima korene sa Balkana - njegov deda potiče sa Kosova i Metohije, iz Prištine, a baka iz Sarajeva.

