Mladi glumac Itan Džejmison (27), poznat publici po ulozi u filmu "Igre gladi“ (The Hunger Games), našao se u centru ozbiljnog skandala nakon što je protiv njega podignuta optužnica zbog navodne pucnjave na troje ljudi.

Prema sudskim dokumentima, Džejmison se suočava sa tri krivične prijave za napad smrtonosnim oružjem sa namerom da usmrti.

Navodno pucao na automobil u pokretu

Glumac je priveden u gradu Rejli, u saveznoj državi Severna Karolina, nakon tvrdnji da je ispalio hitac na vozilo koje je prolazilo ulicom.

Policija navodi da se incident dogodio 22. marta u večernjim satima, neposredno pre 22 časa po lokalnom vremenu, kada su patrole upućene na teren zbog prijave pucnjave.

Itan Džejmison, glumac iz filma Igre gladi Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Po dolasku na lice mesta, policajci su zatekli oštećenu osobu koja je rekla da je nepoznati muškarac, vozeći električni bicikl, pucao u pravcu njihovog automobila dok su se kretali putem.

U vozilu bile još dve osobe

Kako je saopštila policija, u trenutku incidenta u automobilu su se nalazile još dve osobe. Tokom istrage detektivi su, prema navodima nadležnih, identifikovali Itana Džejmisona kao osobu koja je ispalila jedan metak u pravcu vozila. Sudski spisi navode da je u navodnom napadu korišćen poluautomatski pištolj kalibra 9 mm.

Džejmisonu je 9. aprila odbijena mogućnost puštanja uz kauciju, a novo pojavljivanje pred sudom zakazano je za 30. april, kada će biti održano ročište.

Drugo hapšenje za godinu dana

Prema javno dostupnim podacima o hapšenju, glumac živi u Rejliju, a dokumenti pokazuju i da je 21. marta 2025. godine bio uhapšen zbog opiranja službenom licu.

To znači da mu je ovo drugo hapšenje u poslednjih godinu dana.

