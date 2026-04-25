Kraljica Elizabeta II bila je nevakidašnja žena, donekle zahvaljujući samoj poziciji koju joj je donelo rođenje u kraljevskoj porodici, a u velikoj meri zahvaljujući i njenom načinu vladavanja, koji nije proticao bez kontroverzi i kritika, ali je nesumnjivo važan istorijski period za Ujedinjeno Kraljevstvo.

Već 2015. postala je britanski monarh sa najdužom vladavinom, do tada je bila 23.226 dana, 16 časova i 30 minuta na tronu. Kao prvo dete princa Alberta od Jorka i Ledi Elizabet Bovs-Lion od detinjstva ju je pratila titula princeze. Elizabeta II rođena je 21. aprila 1926. godine u Londonu. Britanci su pored tog datuma kao njen rođendan, slavili i prvu subotu u junu.

Kako je Elizabeta Druga menjala istoriju

Odrastala je uz četiri godine mlađu sestru Margaretu, vaspitavala ih guvernanta, ali pod nadzorom njihove majke. Imala je poseban nadimak Lilibet po kojem je njena praunuka, ćerka princa Harija i Megan Markl, Lilibet Dajana skoro vek kasnije nakon njenog rođenja dobila ime.

Kraljica Elizabeta II

Tokom Drugog svetskog rata morala je sa porodicom da napusti London, a jedina je žena iz kraljevske porodice koja je prošla vojnu obuku. Obučavana je kao "No 230873 Second Subaltern Elizabeth Windsor", u vojci je bila vozač i mehaničar. Veliki sukob učinio ju je jedinim živim šefom države koji je učestvovao u Drugom svetskom ratu, a Elizabetu smo i kasnije mogli da vidimo za volanom.

Kraljica Elizabeta Druga koja je ovako provela poslednje dane, menjala je istoriju. Nesvakidašnji detalji pratili su je i mnogo ranije. Da li ste znali da je sa samo tri godine bila na naslovnoj strani "Times"? U to vreme bila je treća u redu nasledstva, posle strica Edvarda i oca Džordža. Nakon što je 1936. godine kralj Edvard VIII abdicirao, a njen otac postao kralj Džordž VI, došla je do mesta naslednice prestola.

Ljubav sa princom Filipom

Elizabeta se 20. novembra 1947. udala za grčko-danskog princa Filipa, a pet godina nakon toga izgubila je oca, kralj Džordž VI je preminuo. Nakon njene smrti stručnjaci za britanski dvor izneli su jednu teoriju- da je kraljica umrla od slomljenog srca.

Princ Filip i kraljica Elizabeta

Sa princom Filipom bila je od 1947. sve do njegove smrti 2021. godine. Skoro čitav život provela je uz svog supruga kog je upoznala kada je imala samo osam godina, na venčanju rođake princeze Marine. Kada su se ponovo sreli, ona je imala 13, a on 18 godina. Nakon tog susreta počeli su da razmenjuju pisma, bili su najpre prijatelji, a onda je Filip Mountbaten zatražio njenu ruku od kralja Džordža VI.

Većina svetske javnosti smatrala je da njih dvoje imali savršen brak, a onda je nova biografija o vojvodi od Edinburga donela drugačiju priču o njihovom odnosu. U toj knjizi navodi se da je on veoma teško podneo vest da će njegova supruga doći na presto Velike Britanije. Za njega je to predstavljalo kraj života na koji je navikao. Njegov prijatelj Majk Parker koji je važan sagovornik u knjizi prisetio se da je princ Filip, nakon što je čuo vest o supruzi, stavio novine na glavu i u tom položaju ostao pet minuta.

Nije mogao da se privikne na život u Bakingemskoj palati, na muziku kojom se budila kraljica, na pravilo da je svaki sastanak sa njim morao da se organizuje preko osoblja. Na dvoru su mu pružali manje pažnje i poštovanja nego kraljici pa su članovi posluge umeli da budu i grubi prema njemu.

Kraljica Elizabeta i princ Filip

Princu Filipu koji se zbog braka sa Elizabetom odrekao pomorske karijere, najteže je palo to što su njegova deca dobijala prezime Vindzor, a ne Mauntbaten kako glasi britanska verzija devojačkog prezimena njegove majke Batenberg, koje je prihvatio nakon što je prestao da koristi titulu grčkog princa.

S obzirom na to da se zbog nje odrekao karijere u pomorstvu, nije se bunila kada je 1956. otišao na Olimpijske igre u Melburnu, a zatim produžio na Novi Zeland i Foklandska ostvra. Baš u to vreme saznalo se da je Majk Parker neveran supruzi, ali i da princ često sa ljubavnicom odlazi u stan koji je bio namenjen za radnike u sudu. Neverstvo Parkera je i moglo da se zaboravi, ali ne i preljuba kraljičinog supruga.

Kraljica Elizabeta sa suprugom princom Filipom i sinovima

Kraljičin sekretar za štampu je negirao priče o Filipovoj preljubi, ali je u to retko ko poveravao. Elizabeta je otišla u Portugal da se vidi sa suprugom, a kada su se vratili u London, nasmejani su pozirali fotoreporterima. Parker je rekao da su godinama kružile priče o preljubama princa Filipa. Medijski natpisi o tome veoma su nervirali vojvodu od Edinburga.

Princ Filip imao je 12 ljubavnica tokom braka sa kraljicom Elizabetom Drugom, prema pomenutoj knjizi. Ali to je jedna strana priče o braku slavnog para, a strana je milion. Nikako se ne može izgubiti iz vida ogroman niz slika na kojim je Filip bio veoma pažljiv prema svojoj supruzi, slike sa njihovih službenih putovanja, javnih događaja...

Princ Filip je navodno svom kumu Dejvidu Mičelu Mauntbatenu posle prve bračne noći kazao kako je kraljica bila prelepa. Ledi Kolin je poručila da Filip nikad nije varao kraljicu, iako je ceo život uživao u flertu. Bio je često u društvu mladih zgodnih dama, ali nikad nije prelazio granice.

Postala kraljica na dan očeve smrti

Elizabeta je krunisana drugog juna 1952. godine u Vestminsterskoj opatiji. Uzela je vladarsko ime Elizabeta II, a braku sa vojvodom od Edinburga dobila četvoro dece, Čarlsa, Anu, Endrua i Edvarda. Dan njenog krunisanja je i jedan od najtužnijih dana u njenom životu jer je tada njen otac preminuo.

Kraljica Elizabeta II

Uz političku stranu njene vladavine, koja je danas i najznačajnija, često su se uz njeno ime vezivale i tabloidne priče. Tako je Elizabeta zaradila titulu "zle svekrve" , za vreme braka njenog sina princa Čarlsa i pokojne princeze Dajane, ali i žene koja na britanskom dvoru drži sve pod kontrolom.

Dan kada je posetila Jugoslaviju, od mode napravila posebnu diplomatsku priču

Kraljica Elizabeta Druga je tokom svoje vladavine obišla 116 zemalja, imala 97 službenih putovanja, sretala se sa najvećim državnicima, ali i zvezdama svetskog šou-biznisa, od Merilin Monro koja je bila njena vršnjakinja do Anđeline Žoli.

Elizabeta je 1972. posetila SFRJ, ugostio ju je maršal Josip Broz Tito. Jedna od anegdota kaže da je kraljica posetila i bioskop koji je bio smešten u podrumu dvora na Dedinju kao i da je predsednik bivše Jugoslave "ponizio" kraljicu tokom projekcije filma jer je ona sedela u donjem redu u sali, a Tito iznad nje. Prilikom njegove navodne posete Britaniji, opomenut je da sledi protokol.

"Ako je on mašinbravar, ja nisam kraljica Velike Britanije", rekla je o Josipu Brozu Titu.

Kontroverzan je bio njen odnos sa britanskim premijerom Vinstonom Čerčilom, ima naznaka i da je taj odnos bio dobar, a i tvrdnji da njih dvoje nisu bili prijateljski nastrojeni jedno prema drugom, kako je prikazano u britanskoj seriji "Kruna".

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da je bio prijatelj sa kraljicom - njihovi susreti ukazivali su i na drugačije zaključke.

Pažljivo je birala boje koje nosila, plava joj je bila omiljena, a najmanje je volela bež boju. Zaštitni znaci njenog stila bili su kompleti, kaputi i šeširi.

Izuzetno je obraćala pažnju na način odevanja. Poslednji sprat Bakingemske palate bio je pretvoren u njen garderober. A kraljici je svakog jutra stilista donosio slike odevne kombinacije i uzorke tkanina kako bi se pristetila od kog materijala je napravljena. Za njen stil bila je zadužena i krojačica Anđela Keli, a kraljičin omiljeni brend bio je "Launer".

Neretko je kritikovala Kejt Midlton zbog neprimerenog stila odevanja, na početku veze princeze i princa od Velsa. Zbog kraljice ili nekog drugog, Kejt je promenila modni manir, ali uspeva da balansira protokol i svoj modni ukus. Kasnije je kraljica postala sve privrženija Vilijamovoj supruzi. Pamti se sa kakvim oduševljenjem ju je gledala dok je u venčanici prolazila pored nje u Vestminsterskoj opatiji u Londonu, 2011. Komentariše se da je bila izuzetno mrzovoljna na venčanju Megan Markl i princa Harija jer navodno nije podržavala taj brak. Vojvotkinja od Saseksa uvek o kraljici priča sa posebnim emocijama - izuzetak je bio opis načina na koji se izražavalo poštovanje Elizabeti, a o čemu je američka glumica pričala u Netfliksovoj seriji "Megan i Hari", emitovanoj 2023. godine.

Kraljica Elizabeta na venčanju Megan Markl i princa Harija

Najstrože čuvana tajna o kraljici

O kraljici su pisane brojne knjige, knjiga ledi Kolin Kempbel pod nazivom „Kraljičin brak“ digla je 2018. veliku prašinu. Kempbelova je napisala da su podanici dvora otkrili detalje o prvoj bračnoj noći kraljice Elizabete II i princa Filipa u Hempširu 1947, kao i o Filipovom navodnom neverstvu.

Najstrože čuvanu tajnu kraljevske porodice otkrila je pre nekoliko godina biografija "Kraljica majka" u kojoj autorka objašnjava zbog čega su majku kraljice Elizabete II celog života nazivali "Kuki" (Cookie), odnosno "mala kuvarica". Razlog: kraljica je bila unuka francuske kuvarice, tvrdi ova autorka što nije dokazano.

Detalji koji su rekli mnogo o Elizabeti Drugoj

Svaki potez Elizabete II otkrivao je delić po delić priče o njoj. Kraljica je 2018. u čast svog svog rođendana odlikovala bivšu prostitutku Ketrin Elis Hili titulom počasne dame, a sve zbog njenog aktivizma na polju prava seksualnih radnika.

Kraljica je sama izuzetno vodila računa o detaljima. Doručkovala je uvek u devet sati. Na stolu ju je čekala posuda sa kornflejksom, suvim kajsijama i šljivama. Jela je isključivo specijalitete koji su se spremali po tradicionalnim, nekad i vekovima starim dvorskim receptima.

Na sto joj se nikako nije iznosila hrana sa belim lukom. Meso je moralo da bude dobro pečeno, naročito kad se pripremalo u komadu i služilo na šnite nasečeno uz krompir. To je bio njen tipični nedeljni ručak. Jela je isključivo sezonsku hranu, male obroke, četiri puta dnevno, uz obavezan popodnevni čaj i vanilice sa džemom. Obožavala je čokoladnu tortu.

Imala je neverovatan ten jer je tokom celog života štitila kožu od sunčevog zračenja. Kada je bila u inostranstvu, na službenim putovanjima, uvek je nosila šešir ili su je kišobranom štitili od štetnog delovanja sunčevih zraka. Na njenoj kruni bio je dijamant Kulinan II, od 317,4 karata, safir svetog Edvarda iz srednjeg veka i rubin Crnog princa iz istog perioda.

Kruna kraljice Elizabete teška je nešto više od jednog kilograma

Kruna koju je nosila teška je nešto više od jednog kilograma, ima 2,868 dijamanata, 269 bisera, 17 safira i 11 smaragda. Odeća koju je nosila u najsvežanijim prilikama, dostizala je sedam kilograma težine.

Njenu porodicu kao što rekosmo, prate skandali i nakon njene smrti. Pored Megan i Harija, i njen sin, bivši princ Endrju, uhapšen je u februaru jer je pre više godina kao trgovinski izlaslanik odavao poverljive informacije osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu.

