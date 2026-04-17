Latino diva Dženifer Lopez (56) i Bret Goldstin (45) navodno su u vezi, a za sve je "kriva" komedija "Office Romance" u kojoj njih dvoje glume zajedno. Njihova hemija i na ekranu i van njega je toliko primetna da svi željno iščekuju novi Netfliksov film.

Dženifer Lopez na dodeli Zlatnog globusa 2026 Foto: Michael TRAN / AFP / Profimedia

Bret je postao popularan još pre šest godina, kao zvezda serije "Ted Lasso", ali tada nije ni slutio da će ga glasine o vezi sa Džej Lo odvesti do samog vrha.

Ko je Bret Goldstin?

Kako je sam jednom prilikom rekao, slučajno je postao glumac. Njegov otac je silno želeo da Bret postane fudbaler.

Bret Goldstin Foto: Eric Acquaye / Zuma Press / Profimedia

"Moj otac je napokon ponosan na mene. Oduvek je hteo da budem fudbaler. On je fudbalski huligan, baš je opsednut, da sam se rodio na dan utakmice, on verovatno ne bi ni bio u bolnici. Tako da to što mogu da se pretvaram da sam fudbaler znači da mi je dopušteno da dođem kući za Božić", rekao je jednom prilikom.

Zanimljiv detalj u njegovoj biografiji je i taj da je u jednom trenutku radio u striptiz klubu koji je kupio njegov otac u Španiji, ali se ubrzo nakon toga preselio u Njujork.

Bret Goldstin Foto: Michael TRAN / AFP / Profimedia

Kada je ljubavni život u pitanju, Bret ne deli mnogo detalja, pa je jedino poznato da je kratko bio u vezi sa koleginicom Bet Rajlans, ali su raskinuli 2022. godine. Čini se da je ono glavno što je uradio zapravo veza sa Dženifer Lopez, ako su glasine istinite.

