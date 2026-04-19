Otkrivanje sadržaja poslednjeg dnevničkog zapisa kraljice Elizabete II pruža nam fascinantan uvid u njenu nepokolebljivu posvećenost dužnosti, čak i u poslednjim trenucima života.

Biograf Robert Hardman, u dopunjenom izdanju svoje knjige o kralju Čarlsu III, otkrio je da je kraljica svoj poslednji zapis napravila samo dva dana pre smrti, 6. septembra 2022. godine. Tražila je samo jedno: da je doktori "održe u životu" do Platinastog jubileja.

Venčanje kraljice Elizabete i princa Filipa

Poslednji zapis: Činjenice pre emocija

Dok je boravila u svom voljenom zamku Balmoral, kraljica je zabeležila događaje dana sa svojom prepoznatljivom preciznošću. Zapis je bio jednostavan i praktičan: „Edvard je došao da me vidi.“ To se odnosilo na ser Edvarda Janga, njenog privatnog sekretara, koji joj je pomagao oko priprema za polaganje zakletve novih ministara tadašnje premijerke Liz Tras.

Dnevnik kao istorijski arhiv, a ne ispovedaonica

Za razliku od mnogih, kraljičin dnevnik nije bio mesto za introspekciju ili izlivanje osećanja.

Jednom prilikom je izjavila: „Nemam vremena da beležim razgovore, samo događaje.“

Dnevnik je služio kao podsetnik na naporne radne dane, ali i kao dragocen arhiv za buduće istoričare.

kraljica Elizabeta II

Disciplina do samog kraja

Pisanje dnevnika bilo je poslednja stvar koju bi kraljica uradila svakog dana, bez obzira na umor ili kasne sate. Pisala je isključivo naliv-perom sa crnim mastilom, za radnim stolom (nikada u krevetu), u kožom povezanim sveskama obeleženim njenim monogramom. Dok je Elizabeta bila faktografski precizna, kralj Čarls takođe vodi dnevnik, ali su njegovi zapisi danas više u formi „nabacanih sećanja i refleksija“ nego narativnih hronika.

Činjenica da je kraljica Elizabeta pisala svoj dnevnik do pretposlednjeg dana života svedoči o njenoj neverovatnoj samodisciplini. Čak i kada ju je bolest učinila krhkom, ostala je verna svojoj rutini i službi, ostavljajući za sobom trag o poslednjem javnom angažmanu u Balmoralu mestu koje je, prema rečima kralja Čarlsa, najviše volela.