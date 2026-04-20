Nakon višemesečnog skrivanja od javnosti, Sara Ferguson ponovo je snimljena – i to u austrijskom skijalištu. Novi detalji otkrivaju kako bivša vojvotkinja od Jorka poslednjih meseci kruži Evropom, uz podršku bogatih prijatelja i pod sve većim pritiskom zbog slučaja Džefrija Epstajna.

Sara Ferguson, bivša vojvotkinja od Jorka,prvi put je, nakon nekoliko meseci, viđena u javnosti. Fotografije koje je objavio britanski tabloid prikazuju je u malom austrijskom mestu poznatom po luksuznom skijalištu, gde je, čini se, provela deo vremena daleko od očiju javnosti.

Reč je o njenom prvom pojavljivanju još od septembra, kada je prisustvovala sahrani vojvotkinje od Kenta. U međuvremenu je nakratko viđena i u decembru, na krštenju unuke Atene, ali tada joj je lice bilo skriveno na fotografijama.

Pritisak raste

Prema pisanju britanskih medija, Ferguson se poslednjih meseci oslanja na finansijsku pomoć bliskih prijatelja koji joj omogućuju da ostane van fokusa javnosti. Jedan izvor opisao ju je kao "očajnu", tvrdeći da strahuje od "policije i političara" koji bi od nje mogli da traže svedočenje o njenom odnosu s osuđenim pedofilom Džefrijem Epstajnom. Navodno je posebno brine činjenica da je s Epstajnom ostala u kontaktu i nakon njegove presude.

Evropska ruta

Austrija ima posebno značenje za Ferguson. Tamo je, nakon dijagnoze malignog melanoma, boravila u klinici Mayrlife, gde je provela dve nedelje na oporavku. Međutim, Austrija nije njena jedina stanica. Kako pišu mediji, nakon Božića otišla je u Cirih, gde je boravila u luksuznoj klinici Paracelsus Recovery, poznatoj po tretmanima za zavisnosti, anksioznost i traume. U februaru je navodno viđena i u Irskoj, u rizortu Ballyliffin Lodge & Spa, koji rado posećuje. U jednom ranijem TikTok videu s te lokacije rekla je: "Kad stvari postanu previše, pokušam da pobegnem na mesto s najlepšim, svežim vazduhom."

Sara Ferguson, Džefri Epstajn Foto: HONS/U.S. Department of Justice, EPA Dean Lewins

Pojavile su se i tvrdnje da njene ćerke, princeze Beatris i Eugenija, ne žele da boravi kod njih, zbog čega je, navodno, otputovala u SAD kod bliske prijateljice Prisile Prisli. Prisli je te navode brzo demantovala, poručivši da su "potpuno netačni".

Video: Slučaj Džefri Epestajn