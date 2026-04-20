Rijaliti zvezda Kris Džener navodno nije zadovoljna rezultatima operacije podizanja lica na koju je pre nešto manje od godinu dana potrošila 100.000 dolara.

Džener navodno razmatra "popravku" nakon što je svoje rezultate uporedila s rezultatima drugih slavnih osoba, prenosi RadarOnline.

"Njen fejslifting već popušta. Nije srećna s rezultatima i očajnički želi da uradi popravku", rekao je izvor. Dodao je i da Kris "oseća da se fejslifting nije držao onako kako je očekivala".

Izvor tvrdi i da je Džener "veoma ljuta što Deniz Ričards i Lori Laflin izgledaju tako dobro". "Ona oseća da njena operacija već bledi u poređenju s drugima", naveo je.

Kris je u maju 2025. godine izazvala lavinu reakcija nakon što se pojavila u javnosti u Parizu, izgledajući mnogo mlađe nego inače. Neki su je tada čak i pomešali s njenom ćerkom Kim Kardašijan. Page Six je ranije izvestio da je Džener operisana kod doktora Stivena M. Levina, kog nazivaju "majstorom fejsliftinga".

O estetskom zahvatu nešto je kasnije progovorila i Kris. "Išla sam na podizanje lica pre otprilike 15 godina, tako da je bilo vreme za osveženje. Odlučila sam se na ovaj fejslifting jer sam htela da budem najbolja verzija sebe, a to me čini srećnom. Samo zato što starite ne znači da morate da odustanete od sebe. Ako se osećate prijatno u svojoj koži i želite dostojanstveno da starite, što znači da ne želite ništa da radite, onda nemojte ništa da radite. Ali za mene je ovo dostojanstveno starenje. To je moja verzija", ispričala je ona za Vogue Arabia.

Džener je otkrila i da je tokom procesa imala punu podršku svoje dece. "Naravno da je moja ćerka Kajli Džener išla sa mnom, a Kim je sve vreme bila prisutna putem Fejs tajma", poručila je ona.

Rijaliti zvezda je priznala i zašto je odlučila da javno progovori o svojoj operaciji. "Odlučila sam da otkrijem neke detalje jer smatram da to može da bude vrlo inspirativno za ljude koji se baš ne osećaju sjajno u svojoj koži. Čak i kad sam imala operaciju kuka, snimali smo to. Uverena sam da deljenje tih stvari može da bude korisno", istaknula je.

Osim Kris, svojim transformacijama su pažnju privukle i Ričards i Laflin, slavne glumice. Deniz je nedavno podelila fotografije snimljene pre i posle operacije podizanja lica koju je prošlog meseca obavio foktor Ben Tejli. Uz fejslifting, glumica se podvrgnula podizanju obrva, gornjoj blefaroplastici, podizanju usana i presađivanju masti, kako je otkrio njen doktor.

"Ovo je najbolja stvar koju sam mogla da uradim za sebe", rekla je glumica.

Laflin takođe privlači poglede mladolikim izgledom, ali nije javno otkrila da li se podvrgnula estetskim zahvatima.

