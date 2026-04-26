Iako je ostala upamćena kao vatrena plavuša koja je malo koga ostavljala ravnodušnom, Džejn Mensfild bila je sve samo ne još jedno lepo lice. Iza imidža zavodnice krila se izuzetno inteligentna žena - govorila je više jezika, svirala nekoliko instrumenata i radila razne poslove, čak i prodavala kokice u bioskopu, samo da bi bila bliže svetu kojem je težila.

Inspiraciju je pronašla u tadašnjoj velikoj dečjoj zvezdi Širli Templ, i već tada je bilo jasno da će učiniti sve da i sama stigne do reflektora.

Foto: Everett Collection / Everett / Profimedia

U brak je stupila veoma mlada – sa svega 17 godina udala se za Pola Mensfilda, s kojim je dobila ćerku. Istovremeno je upisala studije glume, prvo u Dalasu, zatim u Ostinu, gde je pohađala časove dramaturgije.

Tokom studija je pozirala za umetnike, prodavala knjige i radila razne poslove kako bi finansirala obrazovanje.

Proboj u Holivudu

Nakon neuspešnog pokušaja da se takmiči za Mis Kalifornije, zaputila se ka Holivudu, u potrazi za slavom. U početku je nisu ozbiljno shvatali na audicijama, a producenti su joj govorili da su njeni "atributi" previše za ozbiljne uloge.

Međutim, Mensfild postaje još ekstremnija, farba se u plavo, a potom 1955. potpisuje ugovor za "Warner Bros" i dobija prve zapažene uloge.

Ujedno postaje i jedna od najpoznatijih zečica tog vremena. Mnogi su je smatrali naslednicom Merilin Monro, s kojom je često bila upoređivana – i to ne bez razloga.

Imala je tri braka, petoro dece i brojne afere, uključujući i glasine o vezi s predsednikom Džonom Kenedijem i to samo da bi, navodno, napakostila svojoj rivalki Merilin Monro.

Afera i stravična smrt

Nažalost, život joj je prekinut tragično rano. U zoru 29. juna 1967, Džejn je poginula u saobraćajnoj nesreći na putu ka Nju Orleansu. Sedela je na prednjem sedištu automobila koji se zakucao u zadnji deo kamiona. Sa njom poginuo i njen tadašnji partner - advokat Sem Broudi sa kojim je bila u tajnoj vezi.

Džejn Mensfild, Sofija Loren Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Nesreća je bila toliko stravična da su mediji nedeljama pisali samo o tome. Doktori su navodno bili šokirani izgledom njenog tela jer je od siline udarca, glumici odrubljena glava. Jedina sreća u nesreći bila je to što su njena deca, koja su bila na zadnjem sedištu, preživela.

Ova nesreća potresla je Ameriku i dovela do važne saobraćajne reforme – uvođenja sigurnosnih traka na kamionske prikolice, poznatih kao "Mensfield bar".

Video: Starleta na remontu