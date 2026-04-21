Nova biografska drama "Majkl" ne vraća samo kralja popa na veliko platno, nego i staru raspravu o tome kako se godinama nakon optužbi i 17 godina nakon što je preminuo oblikuje njegovo nasleđe.

Postoje stvari koje je gotovo nemoguće zamisliti kad je reč o Majklu Džeksonu, a među njima je i prizor u kom se sam vozi losanđeleskim auto-putem, pevušeći novu pesmu na putu prema studiju.

Upravo takva scena pojavljuje se u ranoj verziji scenarija za film "Majkl", nadolazeći biografski film koji bi trebalo da bude jedan od najvećih bioskopskih godine i još jedan važan korak u posmrtnoj obnovi njegova javnog imidža.

Jer priča o njemu odavno više nije samo priča o muzici. S jedne strane stoji jedan od najvećih američkih izvođača u poslednjih pola veka, umetnik čiji je kulturni doseg bio gotovo mitski. S druge strane ostaju optužbe za seksualno zlostavljanje dece koje ga prate od ranih 1990-ih. Džekson je 2005. godine oslobođen u jedinom krivičnom postupku protiv njega, ali posle njegove smrti pojavile su se nove tužbe i novi javni iskazi.

Biografski film kao ključni deo veće strategije

Holivudski biografski filmovi o muzičarima retko su samo filmovi. Oni su i pažljivo vođeni projekti u kojima se hitovi, privatni život i javna percepcija spajaju u novu, zaokruženu priču. U slučaju Džeksona to je naročito osetljivo, jer se ne pokušava samo da se oživi legenda, nego i da se učvrsti verzija njegovog nasleđa koja je i komercijalno i reputacijski najpovoljnija.

Film "Majkl" producira Grejem King, koji je radio i "Boemsku rapsodiju", a među producentima su i Džeksonovi izvršioci testamenta Džon Branka i Džon Maklejn. Režiju potpisuje Antoan Fukua dok Majkla glumi njegov nećak Džafar Džekson, a pojavljuju se i Kolman Domingo, Naja Long i Majls Teler.

Međutim, produkcija filma nije prošla glatko. Kako piše The New York Times, rana verzija scenarija išla je vrlo daleko u pokušaju da prikaže Džeksona kao žrtvu iznude u slučaju Džordana Čendlera, prvog dečaka čija je porodica javno iznela optužbe protiv njega. Zbog postojećeg nagodbenog sporazuma deo već snimljenog materijala morao je da bude odbačen, a izlazak filma je odložen za celu godinu.

Nova verzija priče sada kreće 1988. godine, tokom turneje "Bad", dakle godinama pre prvih javnih optužbi. Time se film fokusira na Džeksonov uspon, odnos s ocem Džoom Džeksonom i njegovo oslobađanje od porodične kontrole, a najmračniji i najkontroverzniji deo njegovog života ostaje van kadra.

Globalna superzvezda

U tome i jeste centralna napetost cele priče. Džekson je bio globalna superzvezda bez pravog ekvivalenta, ali i osoba čije je ime decenijama opterećeno najtežim mogućim optužbama. On sam i njegova porodica sve vreme su isticali da nikakvog zlostavljanja nije bilo.

Ipak, slučajevi nisu nestali. Tužba Vejda Robsona i Džejmsa Sejfčaka, koji tvrde da ih je Džekson kao decu seksualno zlostavljao, trebalo bi da ove jeseni napokon dođe pred sud. U javnost su izašli i novi detalji vezani za spor s braćom i sestrama Kašio, nakon što je postala poznata ranija nagodba vredna oko 11 miliona dolara. Porodica pevača odbacuje sve te tvrdnje i naziva ih pokušajem ostvarenja finansijske koristi.

Dokumentarac "Leaving Neverland" iz 2019. godine zakomplikovao je pokušaje rehabilitacije Džeksonovog imidža. Film je stigao u jeku pokreta #MeToo i snažno uticao na javnu raspravu, a prema tekstu New York Timesa, upravo je nakon njega porodica razmatrala snimanje dokumentarca, a na kraju su zaključili da je igrani biografski film efikasniji alat za jačanje brenda.

Kako je smrt pretvorena u ogroman biznis

The New York Times detaljno opisuje i kako je Džeksonova smrt 2009. godine postala početak jedne od najunosnijih posmrtnih poslovnih operacija u muzičkoj industriji.

Džekson je umro u 50. godini i bio u dugovima koji su, prema sudskim zapisima, prelazili 450 miliona dolara. Bio je usred priprema za seriju koncerata u londonskoj O2 Areni, kojima je želeo da vrati deo stare slave. Iako su ulaznice planule, sponzori nisu pokazivali naročito interesovanje, a tržišna vrednost njegovog imena bila je ozbiljno narušena godinama skandala, pravnih bitaka i finansijskog haosa.

Nakon njegove smrti stvari su se naglo promenile. Vrlo brzo je nastao koncertni film "This Is It", sastavljen od proba za londonske nastupe, koji je u bioskopima zaradio 268 miliona dolara. Usledili su ugovori s Cirque du Soleilom, brodvejski hit "MJ the Musical", kao i niz drugih projekata koji su vratili Džeksonovo ime u fokus zabavne industrije.

Prema proceni Billboarda, porodica je samo u godini nakon njegove smrti zaradila čak milijardu dolara, a 2024. Sony je kupio prava na 50 odsto Džeksonove snimljene i objavljene muzike, što im je navodno donelo oko 600 miliona dolara.

Ko kontroliše priču

Džeksonova porodica ima potpunu kontrolu nad njegovim imenom, muzikom i likom, što znači da snažno utiču na to koje će priče dobiti službeni pečat i veliku vidljivost, a koje će ostati po strani.

Upravo zato nije nevažno to što i "MJ the Musical" i film "Majkl" biraju periode pevačevog života pre nego što su optužbe izašle u javnost. U oba slučaja gledaocu se nudi verzija Džeksona koju je lakše voleti: genijalnog izvođača, perfekcionistu i čoveka koji beži od porodičnih trauma, ali ne i figuru oko koje se i dalje vode teške pravne i moralne bitke.

Ipak, ni u porodici oko toga nema potpunog jedinstva.Džeksonova ćerka Paris javno je prošle jeseni na Instagramu kritikovala ranu verziju scenarija, tvrdeći da su njene primedbe ignorisane.

"Problem s tim biografskim filmovima jeste to što je to Holivud. To je zemlja fantazije. To nije stvarno", poručila je, dodajući da je "narativ pod kontrolom" i da u celoj priči ima "mnogo netačnosti" i "potpunih laži".

Ipak, i sama je priznala da će film verovatno zadovoljiti deo publike koji i dalje želi da veruje u idealizovanu verziju njenog oca.

Film koji će sigurno izazvati reakcije

Interesovanje je već sada veliko. Trejler za "Majkla" pogledalo je 114 miliona ljudi u prva 24 sata, a s obzirom na uspeh filma "Boemska rapsodija" i Džeksonovu globalnu slavu, Holivud ozbiljno računa na ogroman bioskopski hit.

Međutim, bez obzira na to koliko zaradi, teško da će zatvoriti dugotrajnu raspravu o njemu. Možda će je samo ponovo otvoriti, i to još glasnije.

Jer najveći problem svakog filma o Majklu Džeksonu nije samo kako prikazati njegov talenat, nego kako ispričati život čoveka koji je istovremeno bio jedna od najvećih pop zvezda u istoriji i jedna od najkontroverznijih figura moderne kulture.

Video: Premijera filma "Gospodar oluje"