Kristina Eplgejt se oglasila nakon hospitalizacije: "Uskoro ću vam sve reći, jaka sam ja..."
Kristina Eplgejt, hospitaliziovana je od kraja marta, usred borbe s multiplom sklerozom (MS). Sada se prvi put od hospitalizacije oglasila. Objavila je fotografiju svoje knjige i poslala je poruku obožavateljima.
"Hvala vam na izlivima ljubavi i lepih želja. Zdravstveni problemi su mi stalna pojava, ali ja sam jaka djevojka i svakim danom sam sve jača i bolja. Uzimam vreme da se usredsredim na svoje zdravlje, ali uskoro ću se vratiti i više toga ću reći", napisala je glumica.
Za njene prijatelje, ovo je mučan preokret i deo teške stvarnosti s kojom se suočavaju, piše Daily Mail.
Izvor blizak glumici rekao je kako je njeno stanje teško. "Sa svakim nazadovanjem, ako smo realni, svima je u podsvesti da možda neće dočekati sutra s njom", izjavio je. Uprkos tome, prijatelji ne gube nadu.
"Kristina je borac, ali njena borba s MS-om je podmukla. Ima boljih dana i stvarno loših dana; sjajnih dana nema. Uvek se s nečim bori. Grozno je", objasnio je izvor. "Ali kad stvari gleda s pozitivne strane, to joj u tom trenutku pomaže da se oseća bolje jer ima toliko prijatelja koji su tu za nju, makar samo da je slušaju, plaču s njom i sve između toga."