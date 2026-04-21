Glumica En Hatavej, jedna od najvećih holivudskih zvezda svoje generacije, našla se na naslovnici specijalnog izdanja magazina „People“, koje joj je dodelilo titulu najlepše žene sveta za 2026. godinu. U razgovoru za ovaj list, glumica je otvoreno govorila o karijeri, samopouzdanju, starenju, prijateljstvima i povratku kultnoj ulozi Endi Saks u filmu „Đavo nosi Pradu 2“.

Od „Princezinih dnevnika“ do Oskara

En Hatavej se proslavila još 2001. godine u filmu „Princezini dnevnici“, koji je režirao Geri Maršal, a zatim je nizala uloge u filmovima kao što su „Planina Broukbek“, „Džejn Ostin“, „Alisa u zemlji čuda“ i „Jadnici“, za koji je osvojila Oskara. Magazin „People“ navodi da je glumica danas jedna od najtraženijih u Holivudu.

Posebno se ističe da En Hatavej ove godine ima čak pet filmskih naslova, među kojima je i dugo očekivani nastavak „Đavo nosi Pradu 2“, koji u bioskope stiže 1. maja.

Povratak ulozi Endi Saks posle 20 godina

Jedan od razloga zbog kojih je En Hatavej ponovo u centru pažnje jeste upravo povratak ulozi Endi Saks, dve decenije nakon originalnog filma „Đavo nosi Pradu“. U nastavku joj se ponovo pridružuju Meril Strip, Emili Blant i Stenli Tuči.

„Bilo je jednostavno prelepo. Bilo je radosno“, rekla je. „Ponekad pomisliš: 'Voleo bih da se mogu vratiti u taj trenutak znajući ono što sada znam.' Dakle, za mene je ovo bila šansa da ponovo budem sa istim ljudima, da se vratim u taj svet, ali sa malo više perspektive.“

Kako En Hatavej danas vidi lepotu

U intervjuu za časopis People, glumica je takođe govorila o tome kako danas definiše lepotu. Njen pogled nije samo na izgled, već na istinu i autentičnost.

„Jedan filmski stvaralac mi je jednom rekao ovo: Lepota može da sadrži ružnoću sve dok sadrži istinu. Dakle, za mene lepota uvek spada u tu liniju.“

Pored toga, istakla je da u ženskim prijateljstvima najviše ceni humor, diskreciju i iskrenost, čak i onu vrstu iskrenosti kada vam prijateljica kaže da imate zrno maka među zubima.

Imala je i modne i beauty promašaje

Glumica je iskreno govorila i o greškama kada je reč o izgledu. Ispričala je da dugo nije uspevala da frizerima objasni šta zapravo želi, jer nije razumela „jezik lepote“, pa joj kosa godinama nije izgledala onako kako je zamislila. Problem je rešila tek kada je počela da donosi referentne fotografije.

