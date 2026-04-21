Danas se obeležava čitav vek od rođenja britanske kraljice Elizabete, koja je na tronu bila 70 godina, a u braku sa princom Filipom provela je skoro sedam i po decenija, od 1947. godine do njegove smrti 2021. Bila je to nesvakidašnja ljubavna priča, ali nažalost ne i imuna na skandale.

Za princa Filipa govorilo se da je jedan od najvećih preljubnika u porodici. Većina svetske javnosti smatra da su vojvoda od Edinburga i kraljica Elizabeta imali savršen brak, ali je njegova biografija donela drugačiju priču, koju su znali samo najverniji pratioci britanskog dvora.

U biografiji vojvode od Edinburga piše da je on veoma teško podneo vest da će njegova supruga doći na presto Velike Britanije, piše Daily Mail. Za njega je to predstavljalo kraj života na koji je navikao. Njegov prijatelj Majk Parker, važan sagovornik u knjizi, prisetio se da je princ Filip, nakon što je čuo vest o supruzi, stavio novine na glavu i u tom položaju ostao pet minuta.

Nije mogao da se privikne na život u Bakingemskoj palati, na muziku kojom se budila kraljica, na pravilo da je svaki sastanak sa njim morao da se organizuje preko osoblja. Na dvoru su mu pružali manje pažnje i poštovanja nego kraljici, pa su članovi posluge umeli da budu i grubi prema njemu. Princu Filipu, koji se zbog braka sa Elizabetom odrekao pomorske karijere, najteže je palo to što su njegova deca dobijala prezime Vindzor, a ne Mauntbaten, kako glasi britanska verzija devojačkog prezimena njegove majke – Batenberg – koje je prihvatio nakon što je prestao da koristi titulu grčkog princa. Rekao je tada da je verovatno jedini čovek koji ne može da odlučuje kako će se njegova deca zvati.

Ironično, njegov i kraljičin sin, bivši princ Endru, nakon što mu je brat Čarls oduzeo titule, predstavlja se sada kao Endru Mauntbaten Vindzor. Odlukom iz 1960. potomci princa Filipa nose i njegovo prezime (kada je to neophodno). Deca princa Harija i Megan Markl, Arči i Lilibet, nose prezime Mauntbaten, kao i ćerka i sin princa Edvarda.

Podsetimo, kraljica Elizabeta i princ Filip dobili su u braku četvoro dece, princezu Anu, kralja Čarlsa, princa Edvarda i bivšeg princa Endrua.

Princ Filip varao kraljicu dok je bila trudna?

Kraljica Elizabeta imala je pregršt obaveza od momenta kada je preuzela i krunu, ali i dosta razumevanja za supruga. S obzirom da se zbog nje odrekao karijere u pomorstvu, nije se bunila kada je 1956. otišao na Olimpijske igre u Melburnu, a zatim produžio na Novi Zeland i Foklandska ostvra. Baš u to vreme saznalo se da je Majk Parker neveran supruzi, ali i da princ često sa ljubavnicom odlazi u stan koji je bio namenjen za radnike u sudu. Neverstvo Parkera je i moglo da se zaboravi, ali ne i preljuba kraljičinog supruga.

Kraljičin sekretar za štampu je negirao priče o Filipovoj aferi, ali je u to retko ko poveravao. Elizabeta je otišla u Portugal da se vidi sa suprugom, a kada su se vratili u London, nasmejani su pozirali fotoreporterima. Parker je rekao da su godinama kružile priče o preljubama princa Filipa.

Među ženama koje su spajali sa Filipom bile su aristokratkinje, glumice i dalje članice porodice. Tu se nalazilo i ime Pet Kirkvud, najplaćenije scenske izvođačice u Londonu pedesetih godina prošlog veka, koja se zabavljala sa fotografom i prijateljem princa Sterlingom Nahumom.

Jedne večeri Sterling je pozvao Filipa i još nekoliko prijatelja da odu u Patinu svlačionicu nakon nastupa u Londonu. Završili su u njegovom stanu gde im je on ujutru spremao kajganu. Otkako se saznalo za to, Pat nosi titulu Filipove ljubavnice. Izjavila je jednom prilikom da bi imala mnogo lepši i srećniji život da je princ te noći otišao kod trudne supruge.

"Muškarci će uvek biti muškarci"

Filipa su povezivali i sa jednom od najvećih balerina 20. veka Galinom Uljanovom, o čemu je bilo reči i u Netfliksovoj seriji "Kruna", u kojoj su gledaoci mogli da vide kako kraljica pronalazi fotografiju plesačice kod svog supruga. Princ je navodno poznavao i prisustvovo zabavama Stivena Varda, inicijatora seks skandala Profumo 1963. godine. Nema dokaza za to, ali se zna da je Filip uvek bio okružen lepim ženama. Uvek je bio i veliki šarmer koji bi, čim bi primetio lepu ženu u prostoriji, počeo razgovor sa njom.

Elizabetin suprug važio je i za sjajnog plesača koji se trudio da na zabavama u Sandrigemu uvek bude makar jedne mlađe lepotice. A ona nikada nije pokazivala da je priče o muževljevim preljubama povređuju. Zna se njen stav: "Muškarci će uvek biti muškarci".

Da li je to mislila i dok su kružile priče da je njen suprug previše blizak sa 15 godina mlađom princezom Aleksandrom koja je bila deveruša na njihovom venčanju, a koju je odnos sa Filipom udaljio od supruga? Kraljica je, kažu, i te kako bila povrđena zbog afera koje su kružile, a među kojima je bila i njegova veza sa vojvotkinjom od Aberkorna Sašom, koja je dve i po decenije mlađa od Filipa. Sašu su uslikali pored Filipa, imala je na sebi samo kupaći kostim, a on peškir oko struka.

Princ Filip, koji je osam godina bolovao od raka pankreasa, imao je poseban odnos i sa Peni Romzi koja je od 1994. bila njegov partner u trkama kočijama i koja ga je nagovorila da 2019. odustane od vozačke dozvole. Navodne ljubavnice vojvode od Edinburga bile su i glumice Sali En Haus, Merle Oberon i Ana Masi. Ukupno se izdvajalo 12 žena.

Kao i prijateljica iz detinjstva Helen Kordet koja je nakon razvoda dobila dvoje vanbračne dece. Spekulisao se da je otac princ Filip. Helen je negirala, a princeza Dajana isticala da njen svekar ima naslednike iz vanbračnih veza.

