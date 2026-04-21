Glumica Emili Blant zablistala je na premijeri filma "Đavo nosi Pradu 2" u Njujorku, a za ovu priliku je obukla Schiaparelli spektakularnu haljinu koju je iskombinovala sa luksuznim nakitom inspirisanog "laticama ruža koje plešu na vetru".

Sinoć su sve oči bile uprte u Linkoln Centar, jer se tamo održavala njujorška premijera filma "Đavo nosi Pradu 2", koji smo svi čekali 20 godina otkad se pojavio prvi deo filma.

Crvenim tepihom su prošetale glavne zvezde filma među kojima su naravno bili Meril Strip, En Hatavej, Stenli Tuči i Emili Blant u predivnim modnim izdanjima.

En Hatavej, Stenli Tuči, Meril Strip i Emili Blant na premijeri filma Đavno nosi Pradu 2 u Njujorku Foto: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia

Posebno nas je zadivila Emili Blant koja se pojavila u spektakularnoj haljini iz Schiaparelli couture kolekcije za proleće/leto 2026. godine. Prema rečima ljudi iz ove modne kuće, za izradu haljine je bilo potrebno 4.000 sati rada budući da sadrži slojeve i slojeve tila boje slonovače, kao i 25.000 svilenih perja.

Gornji deo je bio u formi interesantnog korseta izrađenog od perja, a donji deo je predstavljao dramatičnu skuptularnu suknju od čvrstog tila.

Ova efektna haljina savršeno je bila uklopljena za luksuznim nakitom iz Mikimotove kolekcije Les Pétales Place Vendôme Rosés, koja je „inspirisana laticama ruža koje plešu na vetru“.

Glumica je za ovu priliku nosila ogrlicu sa 156 kultivisanih bisera Akoja, ružičastim zlatom od 18 karata i laticama dijamanata od 4,86 ​​karata.

Emili Blant Foto: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia, Nancy Kaszerman/Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Tome je dodala odgovarajuću narukvicu sa 2,64 karata dijamanata i još tri reda kultivisanih bisera Akoja, zajedno sa dve narukvice od belog zlata od 18 karata sa ukupno 243 kultivisana bisera Akoja.

Sve je upotpunila minđušama od ružičastog zlata od 18 karata sa dijamantima od 0,72 karata i kultivisanim biserima Akoja od 7,5 mm.

- Odmah sam se zaljubila u ogrlicu Mikimoto Les Petales čim sam je videla – to je tako poseban komad sa najizvrsnijim detaljima i dizajnom- rekla je Emili Blant za Instyle

Emili je svoju frizuru stilizovala u elegantnu visoko podignutu punđu, a mejkap je zaokružila crvenim karminom i istaknutim očima.

