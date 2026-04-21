Provokativne scene koje je Sidni Svini snimila za treću sezonu serije "Euforija" redovno izazivaju burne reakcije. Scenaristi su inspiraciju pronašli i u fetišima o kojima se raspravlja na onlajn forumima, piše LADbible.

U novoj sezoni, dvadesetosmogodišnja glumica igra Kesi, zvezdu „OnlyFans“ platofrme. Udata je za biznismena Nejta, koga glumi Džejkob Elordi. Gledaoci su je već videli u kostimima psa i bebe, ali je scena sa hranom privukla posebnu pažnju.

"Sploshing" predstavlja fetiš koji uključuje mokru hranu, razmazivanje i nered tokom intimnih odnosa.

Darla Delour koja se bavi fetišima, rekla je za Glamour: "Ne radi se o korišćenju povrća kao seksigračke, niti o tome da neko samo doda malo šlaga na telo kako bi začinio seks.

Nekoliko stručnjaka je pokušalo da objasni psihološku pozadinu fetiša kojem je dat prostor i u "Euforiji". Među njima je Aješa Husein, suosnivačica platforme Pass The Porn, koja je pričala za Men's Health o ovoj neobičnoj praksi u spavaćoj sobi. „Postoji nešto seksualno u vezi sa samim ustima i načinom na koji ih doživljavamo. Otvaraju se, vlažna su, a kada je osoba uzbuđena, to postaje još izraženije".

Sidni Svini i Džejkob Elordi Foto: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia

Dr Džastin Lemiler, istraživač u Institutu Kinsi, rekao je da spavaća soba treba da bude bezbedan prostor za istraživanje različitih želja i granica u intimnim odnosima sa partnerom.

„Neki ljudi uživaju u tome da budu prekriveni ovim supstancama, drugi vole da prekrivaju svog partnera time, dok se neki ljudi uzbuđuju samo posmatranjem takvog čina. Za druge je fizički, taktilni osećaj ovih supstanci najprivlačniji".

Fetiš je predmet, deo tela ili situacija koja pokreće seksualno uzbuđenje. Seksualni fetišizam predstavlja seksualnu privlačnost prema neživim predmetima, poput odeće i obuće, delovima tela kao što mogu biti stopala ili specifičnim situacijama koje same po sebi nisu seksualne prirode.

Fetiši mogu da budu bilo šta čemu je osoba preterano odana ili što nekritički obožava.

