Prins Rodžer Nelson, poznatiji po svom prvom imenu Prins, preminuo je u svojoj 58. godini 21. aprila 2016. od osledica predoziranja opijatom, za koji je otkriveno da je 50 puta jači od heroina.

Godinu dana nakon njegove smrti, bivša supruga Majte Garsija izdala je svoje memoare "Najlepša: moj život sa Prinsom", u kojima je otkrila detalje svog razvoda od Prinsa i svega onoga što ih je snašlo pre toga.

Podsetimo, do razlaza je došlo nakon što je par izgubio sina šest dana nakon njegovog rođenja, a Garsija je doživela i spontani pobačaj sa njihovim drugim detetom u trećem mesecu trudnoće.

U svojoj knjizi otkriva da je sve što je želela da uzme pepeo njenog sina Amira, ali nikada nije mogla da stupi u kontakt sa svojim bivšim nakon što su se razišli.

"Na kraju mi je jedna prijateljica rekla da je čula za zabrinjavajući incident", piše Garsija.

"Prinsov pomoćnik je bio uznemiren što su od njega tražili da spali sve u kući što ga podseća na mene i bebu, uključujući i sadržaj dečije sobe - Amirov krevetac i igračke, odeću i knjige, sve."

Majte Garsija u svojoj knjizi piše da je svetski poznati pevač vrištao od radosti kada je 16. oktobra 1996. rodila njihovog sina Amira, posle godina pokušaja da dobiju dete. Međutim, to se promenilo skoro u trenu kada je par ubrzo saznao da dečak ima redak genetski poremećaj, Fajferov sindrom tip 2.

Amir je umro samo šest dana kasnije, a Garsija je napisala da je pred kraj dečaku postalo previše teško da čak i diše. Gubitak deteta teško su podneli, a Prins je često bežao od kuće.

"Mislim da to nikada nije preboleo", piše Garsija. "Ne znam kako to neko može da preboli. Znam da ja nisam."

Kako su se upoznali Prins i Majte?

Garsijina majka je 1990. dostavila Prinsovom timu snimak na kom 16-godišnja Majte pleše, a ona je ubrzo potom angažovana da bude deo njegove turneje.

Devojčica je praktično bila prepuštena Prinsu i njegovom timu, pazili su je kao da im je dete, ali muzičar nije krio opsesiju tinejdžerkom kojoj je kasnije posvetio svoju hit pesmu "Najlepša devojka na svetu".

Nakon što je završila srednju školu sa 17 počela je da zvanično pleše za Prinsa, a on je postao njen zakonski staratelj.

Kada je imala 19 godina, Prins joj je rekao da je vreme da počne da koristi tablete protiv trudnoće. Međutim, Majte kasnije ostaje u drugom stanju, ali je beba rođena mesec dana prerano.

Odbio ključne analize za bebu zbog vere

Kako je opisala u knjizi, trudnoća joj je bila teška, a onda je i prokrvarila, nakon čega je doktor savetovao da uradi amniocentezu kako bi se testirale genetske abnormalnosti kod bebe. Prins je odbio da dozvoli ženi da obavi proceduru, a umesto toga, muzičar, koji je odrastao kao adventista a 2001. postao Jehovin svedok, molio se za svog sina.

Pevač je čvrsto verovao u moć molitve i religije, jer je celog života tvrdio da ga je anđeo izlečio od epilepsije kada je bio dete.

Loše vesti veza za trudnoću su se nastavile, te su dobili informacije od doktora da je beba možda patuljastog rasta.

Na ove reči, Prins je pogledao ginekologa i rekao: "I? Meni to ne smeta."

Garsiju su tada ponovo pozvali da uradi amniocentezu, što je njen muž ponovo odbio da dozvoli. Nažalost, Majte je shvatila da nešto ozbiljno nije u redu sa bebom nekoliko sekundi nakon carskog reza. Garsija se priseća kako su sestre mahnito počele da rade na Amiru, dok je njen muž pitao osoblje u operacionoj sali: "Zašto ne plače?".

Nakon što su medicinske sestre uspele da nateraju bebu da diše, Garsija je prvi put držala svoju bebu. "Doneli su ga kod nas. Pošto nije bilo kapaka za treptanje, oči su mu izgledale zaprepašćeno i suvo. Uhvatila sam njegovu sićušnu ruku govoreći iznova i iznova: 'Mama te voli, mama je ovde'."

Nažalost, njihova beba nikad nije napustila bolnicu iako je od starta bila podvrgnuta operacijama i procedurama kako bi joj produžili život. Ipak, sin Prinsa i Majte preminuo je šest dana kasnije.

Ni tu nije bio kraj hororu. Dok je prolazila najgore trenutke, Prins ju je naterao da radi intervju sa Oprom. "Moj muž je poveo Opru u obilazak Pejsli parka i njena misija je bila jasna. Došla je da sazna da li je dete mrtvo ili deformisano kao što su ljudi pričali", piše Garsija koja je kasnije imala i samoubilačke misli.

Nakon razvoda od Prinsa pronašla je ljubav sa rokerom Tomijem Lijem, ali se rastala i od njega, i posvetila se spašavanju i udomljavanju pasa. Pre 15 godina usvojila je devojčicu Điju, i danas je fokusirana na njeno odgajanje.

