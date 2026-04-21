Glumica Meril Strip je jedna od najvećih koje je Holivud ikad imao. I dok je briljirala u svakoj roli koji je igrala i drži rekord sa najviše nominacija za Oskara (čak 21, a osvojila je tri), daleko od svetla reflektora u mladosti je doživela veliku tragediju.

Naime, ona je u kasnim 20-im godinama bila u velikoj ljubavi sa glumcem Džonom Kazalom, koji je najpoznatiji kao Fredo u serijalu "Kum" Frensisa Forda Kopole.

Upoznali su se na snimanju filma "Mera za meru" 1976. godine i od tada se nisu odvajali

Nakon što mu je dijagnostikovan rak pluća, Meril Strip je odlučila da pauzira sa svojom karijerom i da se posveti glumcu i njegovoj borbi.

Nažalost, Džon je preminuo 1978. godine što je za Meril bio težak udarac.

- Bio je kao deo mog tela. Bilo mi je jako teško. Istovremeno mi je sve to pomoglo da složim neke stvari u glavi i shvatim šta je važno, a što potpuno nebitno - rekla je glumica.

Nakon Džonove smrti, Meril je otišla kod prijatelja u Kanadu, a po povratku u Ameriku je izbačena iz stana koji je delila sa preminulim glumcem.

Nova ljubav ubrzo nakon Džonove smrti

Meril Strip sa suprugom Donom Gamerom

Dok je pakovala stvari, njen brat Hari je došao sa prijateljem Donom Gamerom, mladim i perspektivnim umetnikom da joj pomogne.

Meril Strip je iznamila potkrovlje u Sohou od Gamera, koji je planirao duži odmor u Pakistanu. Dok je Don bio odsutan, dopisivali su se pismima i stalno su bili u kontaktu.

Međutim, njegovo putovanje je prekinuto kada je doživeo nesreću na motociklu i vratio se u Njujork da se oporavi. Tada su započeli svoju vezu.

Venčali su se 1978. godine u baštini Merilinih roditelja i to manje od godinu dana nakon što su se upoznali.

U godinama koje su usledile, Meril Strip i njen suprug Don Gamer su dobili četvoro dece: sinan Henrija Vulfa (47), ćerke Meri Vilu (43), Grejs (40) i Luizu Džejkobson (36).

– Ne znam šta bih radila bez mog muža. Bila bih mrtva, makar emocionalno, da ga nisam srela. On je najbolji – rekla je Meril u jednom intervjuu.

Meril Strip i Don Gamer

Iako je retko davala komentare o svom privatnom životu, 2002. godine je za Vogue otkrila tajnu srećnog i dugog braka.

- Dobra volja i spremnost da se popusti – i povremeno prećuti. Ne postoji plan kako podići porodicu: To je uvek ogromno pregovaranje- rekla je i dodala:

- Ali imam holističku potrebu da radim i da imam ogromne veze ljubavi u svom životu. Ne mogu da zamislim da izbegavam jedno zarad drugog.

Kraj nakon više decenija ljubavi

Nažalost, nakon više od četiri decenije ljubavi, Meril Strip i njen suprug Don Gamer su se rastali. Poslednji put su zajedno viđeni 2018. godine na dodeli Oskara, a 2023. godine su zvanično objavili da više nisu u braku.

Tada su u saopštenju naveli da su rastavljeni više od šest godina i da će brinuti uvek jedno za drugo, ali da će nastaviti živote odvojeno.

Nova ljubav u 70-im

Poslednjih godina Meril Strip uživa u ljubavi sa glumcem Martinom Šortom s kojim je sarađivala na snimanju serije "Samo ubistva u zgradi".

Meril Strip i Martin Šort

Kako su pričali izvori za Page Six, oni su i sami iznenađeni što im se ljubav dogodila.

– Meril nije imala izbora osim da se zaljubi u Martina. On je džentlmen, stalno je zasmejava i potpuno je pozitivna osoba. Ona uživa da bude pored njega -rekao je izvor.

Njih dvoje je navodno spojila tuga i povezali su se zbog gubitka bivših.

Meril Strip i Martin Šort

Naime, Martinu Šortu je 2010. godine preminula supruga Nensi Dolman umrla od raka jajnika, a budući da je Meril preživela takođe gubitak partnera, mogla je glumcu da pruži podršku kakva mu je bila potrebna i da ga razume.

