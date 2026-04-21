Slušaj vest

Muzička zvezda Dejvid Entoni Berk (21), poznatiji kao D4vd , izjasnio se da nije kriv na saslušanju povodom optužbi za ubistvo četrnaestogodišnje devojčice, Selest Rivas Ernandez.

Telo devojčice u poodmakloj fazi raspadanja pronađeno je u septembru 2025. godine u prtljažniku Berkove zaplenjene Tesle u Holivudu. Okružni tužilac Nejtan Hohman tvrdi da je Berk seksualno zlostavljao devojčicu, a potom je ubio i unakazio njeno telo kako bi zaštitio svoju unosnu muzičku karijeru, s obzirom na to da je ona bila svedok u istrazi o zlostavljanju.

Pevač D4vd uhapšen zbog istrage smrti tinejdžerke Foto: Michael Hurcomb / Shutterstock Editorial / Profimedia

Berk je uhapšen 16. aprila u svojoj rezidenciji u Holivud Hilsu. Sudija Tereza Mekgonigl odbila je zahtev za kauciju, što znači da muzičar ostaje u pritvoru. Berkov pravni tim, koji čine Bler Berk, Merilin Bednarski i Redžina Piter, negira sve optužbe i tvrdi da dokazi neće povezati njihovog klijenta sa smrću devojčice.



Žrtva, Selest Rivas Ernandez, nestala je u okrugu Riversajd u leto 2025. godine. Njeni ostaci pronađeni su raskomadani u dve odvojene torbe. Tužilac Hohman tvrdi da je Berk koristio oštro oružje za izvršenje zločina i da je telo stajalo u prtljažniku automobila duže od četiri meseca.

Šef policije Los Anđelesa, Džim Mekdonel, izjavio je da je protok vremena otežao prikupljanje dokaza, ali da su detektivi uspeli da razotkriju brojne dezinformacije koje su kružile u javnosti.

Foto: Printscreen/ Instagram/ d4vddd

Uticaj na karijeru

Pre hapšenja, D4vd je bio zvezda u usponu čija se muzika pojavljivala u igri Fortnite, a poznat je i po saradnjama sa umetnicima kao što su Kali Učis i 21 Sevidž (21 Savage). Optužbe su izbile upravo u trenutku kada je započeo nacionalnu turneju povodom svog debi albuma pod nazivom "Withered".

Ukoliko bude proglašen krivim, Berku preti kazna doživotnog zatvora ili smrtna kazna, o čemu tužilaštvo još uvek nije donelo konačnu odluku. Otac žrtve, Hezus Rivas, izjavio je preko advokata Patrika Stajnfelda da je zahvalan što je pravda za Selest počela da se sprovodi.