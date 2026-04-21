Bivša učesnica muzičkog takmičenja Iks Faktor Gabrijel Karington (29), pojavila se pred sudom nakon što je navodno automobilom uletela u grupu ljudi u centru Londona. Incident se dogodio u blizini pozorišta "London Paladijum" u četvrti Soho, u nedelju oko 4:30 ujutru.

Klaudija Zakševska, influenserka poznata kao Klaudiaglam na Instagramu, hitno je prebačena u bolnicu i nalazi se u stanju opasnom po život nakon što je bila zaglavljena i vučena pod vozilom. Anuš Čiče, radnik obezbeđenja u pedesetim godinama, zadobio je povrede koje mu su promenile život kada je automobil prešao preko njega. Latiša Armstrong (Latisha Armstrong), žena u tridesetim godinama, zadobila je prelom kosti u predelu ručnog zgloba.

Gabrijel Karington Foto: Instagram

Sudski postupak i optužbe

Gabrijel Karington, iz Mančestera, optužena je za:

Pokušaj ubistva

Nanošenje teških telesnih povreda sa namerom

Nanošenje stvarnih telesnih povreda

Vožnju pod dejstvom alkohola (imala je 61 mikrogram alkohola, dok je zakonska granica 35)

Tužilac Rizvan Amin izjavio je na sudu da je Karingtonova, nakon prepirke sa jednim muškarcem koja je prerasla u širi sukob sa prolaznicima, sela u svoj automobil i naglo skrenula na trotoar. Navodi se da je između strana postojao postojala svađa i da su se učesnici međusobno poznavali.

Klaudija Foto: klaudiaglam/instragm

Ko je Gabrijel Karington?

Karingtonova je postala poznata 2013. godine kao članica ženske grupe Mis Dajnamiks (Miss Dynamix) u okviru takmičenja Iks Faktor. Kasnije je postala influenserka na TikToku i Instagramu, gde je prati preko 360.000 ljudi.

Tokom pojavljivanja u sudu, pevačica je samo potvrdila svoj identitet, a svojim prijateljima i porodici u galeriji suda poslala je znak srca rukama. Određen joj je pritvor, a sledeće ročište zakazano je za 19. maj u sudu Old Bejli.

Metropolitenska policija je potvrdila da ovaj incident ne tretiraju kao teroristički napad. Detektivka Alison Foksvel pozvala je sve svedoke koji su se zatekli ispred noćnih klubova u ulici Argajl (Argyll Street) da se jave sa informacijama.