Premijera nastavka planetarnog hita „Đavo nosi Pradu 2“ okupila je najveća imena filmske i modne scene, ali pored glavnih zvezda pažnju je ukrala žena koja je decenijama sinonim za moć u svetu stila – Ana Vintur. Mnogi upravo nju smatraju inspiracijom za lik čuvene Mirande Prisli, a njen dolazak na crveni tepih bio je jedan od glavnih trenutaka večeri.

Dugogodišnja glavna urednica američkog izdanja magazina Vog, danas globalna direktorka umetničkog sadržaja kompanije Konde Nast, još jednom je pokazala da njen uticaj ne slabi ni posle više od tri decenije na vrhu modne industrije.

Ana Vintur u 76. godini pokazala zašto je i dalje neprikosnovena

Na glamuroznoj večeri u njujorškom Linkoln centru, Ana Vintur pojavila se u svom prepoznatljivom izdanju – besprekorno stilizovana, sa zaštitnim znakom frizurom i tamnim naočarima koje gotovo nikada ne skida u javnosti.

Ana Vintur na premijeri filma Đavo nosi Pradu 2 u Njujorku sa ćerkom Ketrin Bi Karozini i snajom Elizabet Kordri Šafer

I dok su glavne glumice filma – Meril Strip, En Hatavej i Emili Blant – plenile u raskošnim toaletama, fotografi nisu propustili priliku da zabeleže i dolazak žene koja je bila inspiracija za jednu od najpoznatijih filmskih urednica svih vremena.

Neočekivan potez Ane Vintur privukao dodatnu pažnju

Posebnu pažnju izazvalo je to što Ana Vintur nije došla sama. Na crvenom tepihu pridružile su joj se ćerka Ketrin Bi Karozini (39) i snaja Elizabet Kordri Šafer, koje su se pojavile u upečatljivim modnim kombinacijama sa zanimljivim dezenima.

Njihovo zajedničko pojavljivanje izazvalo je brojne komentare, jer Ana Vintur veoma retko članove porodice vodi na ovakve događaje.

Ko su deca Ane Vintur?

Ana Vintur na tensikom meču sa sinom Čarls Šaferom Foto: Ben Whitley / PA Images / Profimedia

Moćna urednica iz prvog braka sa Dejvidom Šaferom ima dvoje dece. Sin Čarls (41) izgradio je uspešnu karijeru psihijatra, dok je ćerka Ketrin ostvarena kao televizijska i pozorišna producentkinja.

Ketrin je radila na projektima poput emisije „Late Night with Seth Meyers“, kao i na brojnim brodvejskim produkcijama. Udata je za italijanskog reditelja Frančeska Karozinija, sa kojim ima sina Olivera.

Video: Premijera filma "Indigo kristal"