Snup Dog je izazvao lavinu oduševljenja kada je na ovogodišnjem CinemaConu najavio film o svom životu. Nakon pauze duge 29 godina objavljuje i album "Missionary" u saradnji s Dr Dreom, a na predstavljanju je otpevao svoje hitove "Drop It Like It‘s Hot" i "Gin and Juice".

Takođe je doveo i predstavio Džonatana Dejvisa, glumca iz Netflixovog hita "Outer Banks", koji će tumačiti njegov lik. Snup je za svoj biografski film angažovao reditelja Krejga Bruera, poznatog po filmu "Footloose". Pridružuje mu se scenarista Džo Robert Kol, koji je učestvovao u stvaranju Marvelovog blokbastera "Black Panther: Wakanda Forever", prenosi The Hollywood Reporter.

Snup Dog na sceni na dodeli Zlatnih globusa 2026 Foto: Michael TRAN / AFP / Profimedia

Snup je rekao kako su “njegova braća mogla da ispričaju svoju priču u filmu Straight Outta Compton, a sada je red na njega”, misleći na biografski film hip-hop sastava N.W.A iz 2015. godine. Takođe poziva svoje mlađe fanove da već sada traže dozvolu svojih roditelja jer će film biti starosno ograničen.

Film će portretirati život i uspon Kelvina Brodasa Mlađeg, koji kasnije preuzima umetničko ime Snup Dog. Njegov prvi album "Doggystyle" s Dr Dreom iz 1993. postao je ogroman hit, te ga je smestio među kultne repere hip-hop scene devedesetih. Snupov album i danas drži rekord za najviše Gremi nominacija, ali nije osvojio nijednu nagradu. Nominovan je bio za pesme "Nuthin‘ but a ‘G‘ Thang" i "Drop It Like It‘s Hot".

Snimanje filma očekuje se u Los Anđelesu već ovog leta, a Snup je obećao fanovima najavu filma na idućem CinemaConu.

