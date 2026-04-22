Slušaj vest

Prve reakcije na biografski spektakl "Majkl" potvrđuju ono čega su se mnogi pribojavali: Džafar Džekson je "jezivo" uverljiv kao kralj popa, ali film je toliko "ispeglan" da ga kritičari već upoređuju s dubinom članka na Vikipediji. Dok fanovi slave povratak ikone, struka upozorava na opasnu dominaciju uticaja porodice nad scenarijem.

Nakon svečane premijere filma "Majkl" u Los Anđelesu, društvene mreže preplavili su utisci američkih novinara i kritičara koji su dobili priliku da prvi vide biopik Antoana Fukue. Iako komplentne kritike tek stižu, trenutni konsenzus kaže da je Majklov nećak, Džafar Džekson, isporučio ulogu života, ali u filmu koji više podseća na dvosatni koncert nego na slojevitu ljudsku dramu.

U galeriji pogledajte kako su deca Majkla DŽeksona izgledala na premijeri filma "Majkl":

1/5 Vidi galeriju Deca Majkla Džeksona na premijeri biografskog filma o svom ocu. Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia, HMP / Alamy / Profimedia, John MACDOUGALL / AFP / Profimedia

"Jeziva" transformacija i glumački trijumfi

Glavna zvezda večeri bez sumnje je Džafar Džekson. Prvi gledaoci ističu da on ne samo da glumi Majkla, već ga u potpunosti "utelovljuje". "On je nadrealan u ovoj ulozi. Natera vas da zaboravite da ne gledate pravu stvar. Iako je glas možda tehnički potpomognut, njegovo držanje, plesni pokreti i opšta prisutnost su neverovatni", navodi Metju Beloni.

Uz njega, Kolman Domingo kao strogi otac Džo Džekson privukao je ogromnu pažnju. "Domingo je neobuzdana sila prirode, jeziva prisutnost koja dominira svakom scenom", ističu kritičari, dodajući da su njihovi međusobni odnosi najsvetlija tačka filma.

U galeriji pogledajte fotografije Majkla Džeksona:

1/6 Vidi galeriju Majkl Džekson Foto: KIMBERLY WHITE / AFP / Profimedia, John Barrett/PHL/MPI / Capital pictures / Profimedia, STAN HONDA / AFP / Profimedia

Da li je film previše "čist"?

Međutim, nisu svi oduševljeni rediteljskim pristupom. Kritičar Danijel Hauat bio je brutalan: "Džafar je sjajan, ali ostatak filma je generičan koliko god može da bude. Obožavatelji će voleti muzičke brojeve, ali iza njih se ne krije nikakva ljudskost".

Slično misli i tim iz The HoloFilesa, koji film opisuje kao "izuzetno saniran i previše prijateljski nastrojen prema publici", dodajući da u poređenju s "Majklom" čak i kontroverzna "Boemska rapsodija" izgleda kao "kompleksna i nijansirana studija karaktera".

"Film deluje kao da se odvija u filmskom svemiru Boemske rapsodije. Više je koncert nego film", zaključio je kritičar Pol Širi Najveća zamerka ostaje osećaj da porodična fondacija "vuče konce" iza svake scene, izbegavajući bilo kakvo dublje istraživanje najkontroverznijih aspekata Džeksonovog života, prenosi Tportal.

