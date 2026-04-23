Kameo uloga glumice Sidni Svini isečena je iz dugo iščekivanog nastavka filma "Đavo nosi Pradu 2". U nastavku, koji dolazi 20 godina nakon originala iz 2006, vraćaju se zvezde Meril Strip, En Hatavej, Emili Blant i Stenli Tuči. Prvi film bazira se na romanu Loren Vajsberger iz 2003, inspirisan njenim iskustvom asistentkinje urednice Vogue-a Ane Vintur, za koju se veruje da je poslužila kao inspiracija za lik Mirande Pristli.

Kreativna odluka?

Izvor blizak produkciji pojasnio je za Entertainment Weekly zašto je uloga jedne od najpopularnijih glumica današnjice uklonjena iz filma, navodeći kako se radilo o "kreativnoj odluci". Njena kratka uloga trebalo je da se pojavi na samom početku filma, ali scena se, prema navodima, "strukturno nije uklapala" u ostatak celine. U trominutnoj sceni Svini je glumila poznatu klijentkinju s kojom je radila Emili Čarlton (Emili Blant), a ta scena je ujedno trebalo da posluži kao uvod u lik Emili.

Scenaristkinja Alin Broš Makena u razgovoru za ScreenRant nije htela direktno da potvrdi izbacivanje scene. Na pitanje da li je Sidni prvobitno bila u filmu, odgovorila je: "Pa, gledali ste film. Nema je u njemu." Novinar je na to dodao: "Nema je u konačnoj verziji", na šta je Makena kratko potvrdila: "Tako je."

Svini i Dizni još se nisu oglasili povodom ovih napisa, ali komentari scenaristkinje i tvrdnje anonimnog izvora sugerišu da je uloga zaista izbačena iz konačne verzije filma.

Kontroverze oko uloge u "Euforiji"

Ovo nije jedina situacija koja je Svini poslednjih nedelja stavila u centar pažnje. Njena uloga u trećoj, navodno i poslednjoj sezoni HBO-ove serije "Euforija" izaziva brojne rasprave. Radnja nove sezone smeštena je pet godina nakon što su likovi maturirali, a njen lik, Kesi Hauard, odlučila je da zarađuje objavama na platformi OnlyFans.

Problematičnim se ne smatra taj izvor prihoda, već vrsta sadržaja koju je lik počeo da objavljuje.

Ipak, čini se da ove kontroverze ne utiču na njenu karijeru. Glumica se trenutno priprema za produkciju nastavka bioskopskog hita "Sluškinja" (The Housemaid), nazvanog "Sluškinjina tajna" (The Housemaid's Secret), koji je za nju bio rekordan uspeh na blagajnama.

Film "Đavo nosi Pradu 2" u bioskope stiže 1. maja.

