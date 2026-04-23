Meksička umetnička scena ostala je bez jednog od svojih prepoznatljivih lica — glumica i rediteljka Karina Duprez preminula je u 80. godini u Meksiko Sitiju. Vest o njenoj smrti potvrdili su lokalni mediji, dok uzrok zasad nije zvanično objavljen.

Zvezda telenovela koja je obeležila epohu

Tokom višedecenijske karijere, Karina Duprez ostavila je dubok trag na malim ekranima širom Latinske Amerike. Publika je pamti po ulogama u kultnim telenovelama poput Rosa salvaje, Mundo de juguete i La usurpadora.

Njeno ime bilo je sinonim za kvalitetne televizijske projekte, a osim pred kamerama, uspešno se ostvarila i iza njih — kao rediteljka u okviru produkcije Televisa, jedne od najuticajnijih televizijskih kuća u regionu.

Odlazak koji je potresao latinoameričku scenu

Vest o njenoj smrti brzo se proširila i izazvala brojne reakcije kolega i publike. Karina Duprez važila je za jedno od ključnih imena zlatne ere telenovela, perioda koji je obeležio televizijsku produkciju širom španskog govornog područja.

