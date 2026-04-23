Poslednjih nekoliko meseci se u mediji spekuliše o vezi pevača Harija Stajlsa i glumice Zoe Kravic, a oni se ne obaziru na novinske naslove i uživaju u vremenu koje provode zajedno.

Zoe Kravic

Svoj život drže daleko od očiju javnosti, ali sada su mediji ubeđeni da je njihova veza podignuta na viši nivo i da je pevač "postavio čuveno pitanje".

Naime, glumica i pevač su viđeni u šetnji Londonom, a efektan prsten na Zoinoj ruci je privukao pažnju i potpirio glasine o veridbi.

Da li je u pitanju verenički prsten ili ne, izgleda da nećemo još saznati, budući da ni jedno ni drugo nisu želeli da daju izjave na ovu temu, jer žele da svoj privatni život čuvaju od očiju javnosti.

O njihovoj vezi je prvi put počelo da se piše u avgustu prošle godine kada su ih fanovi videli zajedno u Rimu držeći se za ruke. Nagađanjima je došao kraj kada je par fotografisan usred poljupca.

- Deluju vrlo ozbiljno i usredsređeni na davanjem prioriteta zajedničkom vremenu. Čini se da su takođe stvorili zajednički život u kojem oboje istinski uživaju - rekao je izvor za People.

Iako oboje u javnosti nikada ne razgovaraju o njihovoj vezi, pevač je u intervjuu za Rolling Stone rekao da o svom privatnom životu ne priča i da mu je to donelo samo pozitivno.

Podsetimo, Hari Stajls je bio povezivan za Kendal Džener, Olivijom Vajld i Tejlor Svift, dok je Zoe Kravic bila u braku sa glumcem Karlom Glusmanom.

Nakon razvoda 2021. godine, godinama je bila verena za glumca Čeninga Tejtuma.

