Danijel Redklif, glumac koji je igrao Harija Potera, više od decenije nakon izlaska poslednjeg nastavka filma konačno je otkrio koji su mu filmovi iz franšize najdraži. Iako se izbor činio kao nemoguć zadatak, Radklif je u podkastu Happy Sad Confused voditelja Džoša Horovica pristao da rangira slavne filmove.

Glumac je priznao da filmove nije gledao već neko vreme i da se njegov doživljaj sopstvene glume s godinama menja.

„Kad sam imao 18, bilo mi je neprijatno da gledam prve filmove“, rekao je 36-godišnji Radklif. „Sada mislim da su ti rani filmovi simpatični, a neprijatno mi je kad vidim sebe sa 18 ili 19 godina. Ali pretpostavljam da će se to mišljenje o sopstvenom radu s vremenom stalno menjati.“

Težak izbor

Na početku rangiranja, Horovic je od Radklifa zatražio da odabere između „Kamena mudrosti“ iz 2001. i „Dvorane tajni“ iz 2002. godine. Glumac se odlučio za drugi nastavak.

„Između ta dva odabrao bih Dvoranu tajni jer obožavam Baziliska“, objasnio je. Obožavaoci serijala znaju da je Bazilisk divovska zmija koju je gajio Salazar Sliterin, a koja je prema priči živela u zidinama Hogvortsa gotovo hiljadu godina.

Sledeći na redu bili su „Zatvorenik iz Askabana“ i „Vatreni pehar“. Iako mnogi obožavaoci treći film smatraju najboljim, Radklif je iznenadio izborom.

„Znam da svi očekuju da kažem Zatvorenik iz Askabana. Znam da je to svima draži film, ali obožavam ono što sam radio na četvrtom filmu, bilo je sjajno. Zato ću reći Vatreni pehar“, izjavio je.

Film na dnu liste

Kada je reč o „Redu feniksa“ i „Polukrvnom princu“, Radklif je otkrio koji mu je film najmanje drag. Potonji je, kako kaže, „verovatno na dnu liste“.

Odmah je pojasnio svoju ocenu filma iz 2007. godine:

„To se odnosi na moju izvedbu, a ne na sam film“, dodao je.

Omiljeni film

Na samom kraju, Radklif je uporedio prvi i drugi deo „Relikvija smrti“ i otkrio da mu je upravo poslednji film celog serijala ujedno i najdraži.

„Taj mi je najdraži od svih“, zaključio je glumac.