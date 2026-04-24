Prošlo je tačno deset godina otkako nas je napustio legendarni pevač i kantautor Prins, koji je preminuo 21. aprila 2016. od slučajnog predoziranja fentanilom u 57. godini.

Sada stiže veliko iznenađenje za sve fanove njegove muzike. Kako bi se obeležila godišnjica smrti legendarnog muzičara, objavljen je novi singl "With This Tear".

"Snimljena 1991. u Paisley Parku, i ponovo miksovana od strane Krisa Džejmsa, ova pesma prikazuje Prinsa u punoj kontroli, kako piše, producira i izvodi svaku notu", stoji u opisu na zvaničnoj Prinsovoj stranici na društvenim mrežama.

"Kasnije ju je snimila i objavila Selin Dion, a pesma se sada vraća u svom izvornom obliku", dodali su.

Verzija Selin Dion ove klavirske balade pojavila se na njenom istoimenom albumu iz 1992. godine, prenosi Euronews.

Reagujući na Prinsovu izvedbu, Dion je na Instagramu napisala: "With This Tear bio je Prinsov dar koji ću uvek ceniti. Nosila sam ovu pesmu sa sobom toliko godina. Sada čuti njegovu verziju, podeljenu po prvi put, zaista je poseban osećaj. Celine xx…"

Prema Prinsovoj ostavštini, "With This Tear" označava "početak niza neobjavljenih Prinsovih snimaka planiranih za objavljivanje ove godine, kao deo nikad ranije objavljenog Prinsovog albuma". Dodatni detalji nisu objavljeni.

Prisetimo se ovog umetnika:

