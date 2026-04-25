Helena Bonam Karteripak neće glumiti u četvrtoj sezoni HBO-ove hit serije "Beli lotos". Engleska glumica koja ima dve nominacije za Oskara napustila je nadolazeći nastavak popularne misteri serije Majka Vajta, čija je radnja smeštena u Francuskoj, a uloga će biti dodeljena drugoj glumici. Vest je stigla nešto više od nedelju dana nakon što je na Francuskoj rivijeri započela produkcija nove sezone.

Helena Bonam Karter Foto: Printscreen

Lik se nije uklapao

"Budući da je snimanje četvrte sezone serije The White Lotus tek počelo, postalo je jasno da se lik koji je Majk Vajt osmislio za Helenu Bonam Karter nije uklopio nakon dolaska na set", rekao je portparol HBO-a u izjavi za Deadline.

"Uloga je zato naknadno ponovo razmotrena, trenutno se prepravlja i biće dodeljena drugoj glumici u narednim nedeljama. HBO, producenti i Majk Vajt žale što neće imati priliku da sarađuju s njom, ali i dalje su njeni veliki obožavatelji, te se iskreno nadaju da će uskoro raditi s legendarnom glumicom na nekom drugom projektu."

Ovo je vrlo retka promena glumca iz kreativnih razloga u seriji "Beli lotos", budući da je autor Majk Vajt poznat po pedantnom procesu odabira glumaca koji najbolje tumače njegovu viziju. Karter je bila na vrhu liste želja producenata i prva glumica kojoj je ponuđena uloga za četvrtu sezonu, za koju je nedavno otkriveno da će se odvijati tokom Filmskog festivala u Kanu.

Snimanje se nastavlja s ostatkom ekipe

Međutim, nakon početka produkcije, kada je Karter već snimila svoje prve scene, Vajt, koji piše scenario i režira svaku epizodu, zaključio je da njen lik u prvobitno zamišljenom obliku ne funkcioniše onako kako bi trebalo. Budući da se veruje da je reč o ulozi važnoj za radnju četvrte sezone, donesena je odluka da se lik doradi i da se za tu ulogu angažuje druga glumica.

Snimanje se nastavlja, a raspored je prilagođen kako bi se produkcija fokusirala na ostatak glumačke postave te kako bi se obezbedilo vreme potrebno za prepravke scenarija i angažovanje nove glumice. Jedinstvena struktura serije "Beli lotos", gde se cela glumačka postava nalazi na jednoj lokaciji tokom čitavog snimanja, logistički olakšava ovakve promene rasporeda.

Glumačka postava i lokacije

Ostatak glumačke postave četvrte sezone čine Vensan Kasel, Stiv Kugan, Kejleb Džonte Edvards, Dilan Enis, Korentin Fila, Ari Grejnor, Marisa Long, Aleksander Ludvig, kris Mesina, Ej Džej Mičalka, Kumejl Nandžijani i Nadija Tereškjevič. Dodatno su angažovani i Kloi Benet, Sandra Bernard, Heder Grejem, Maks Grinfild, Frida Gustavson, Čarli Hol, Džared Pol, Rouzi Perez, Ben Šnecer i Lora Smet.

Hoteli prikazani u novoj sezoni su "Airelles Château de la Messardière" u Sen Tropeu kao "White Lotus du Cap" i "Hôtel Martinez" kao "White Lotus Cannes". Snimaće se u Kanu, Sen Tropeu i Monaku, a deo scena biće snimljen i u Parizu, iako će se priča uglavnom odvijati duž Azurne obale.

Scenario i režiju potpisuje autor serije Vajt, a izvršni producenti četvrte sezone su Vajt, Dejvid Bernad i Mark Kamine.

