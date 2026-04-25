Porodica Kasio ponovo je u centru pažnje, nakon što su pojedini članovi javno izneli teške optužbe na račun Majkla Džeksona, godinama nakon što su ga, kako tvrde, branili po njegovom nalogu.

U intervjuu za The New York Times od 24. aprila, četvoro od petoro braće i sestara Aldo, Edi, Dominik i Mari Nikol govorili su o, kako su opisali, složenom i traumatičnom odnosu sa slavnim pevačem, uključujući tvrdnje o seksualnom zlostavljanju u detinjstvu.

Od porodičnog prijateljstva do optužbi

Porodica Kasio upoznala je Džeksona preko oca Dominika, koji je radio kao menadžer hotela Helmsley Palace u Njujorku, gde je pevač često boravio osamdesetih godina. Vremenom su se zbližili, a deca su počela da posećuju njegovo imanje Neverland čak i bez pratnje roditelja.

U tom periodu, kako navode, Džekson je postao mnogo više od prijatelja.

„Učinio je da se osećamo kao da je sve prijatelj, otac, emocionalna podrška“, rekao je Edi.

Braća i sestre tvrde da nisu bili samo žrtve, već i, kako kažu, „programirani“ da ga brane od optužbi koje su se pojavljivale tokom godina.

Godinama su javno negirali bilo kakvo neprimereno ponašanje, uključujući i gostovanje kod Opre Vinfri nakon pevačeve smrti.

Prekretnica je, prema njihovim rečima, došla tek nakon gledanja HBO dokumentarca Leaving Neverland iz 2019. godine, koji se bavi sličnim optužbama drugih muškaraca.

„Bili smo izmanipulisani i obučeni da ga štitimo“, izjavio je Edi, dodajući da im je film pomogao da „progledaju“.

Sudski spor i milionska nagodba

Nakon podnošenja tužbe protiv Džeksonove zaostavštine, porodica Kasio je 2020. godine postigla nagodbu vrednu oko 16 miliona dolara, koja je isplaćivana tokom pet godina.

Po završetku isplata 2025. godine, pregovori o dodatnoj kompenzaciji doveli su do ponovnog iznošenja slučaja u javnost.

Suprotstavljene tvrdnje i oštre reakcije

Advokat Džeksonove zaostavštine, Marti Singer, oštro je odbacio optužbe, nazvavši ih „očajničkim pokušajem iznude novca“.

On je podsetio da su članovi porodice Kasio više od 25 godina javno branili pevača, uključujući i izjave iz knjige Frenka Kasija iz 2011. godine, u kojoj tvrdi da Džekson nikada nije učinio ništa neprimereno.

Singer tvrdi da nove optužbe direktno protivreče ranijim izjavama i da predstavljaju pokušaj da se iz zaostavštine izvuče dodatni novac.

Pravna borba se nastavlja

Sud je u januaru nagovestio da bi prethodna nagodba mogla sprečiti dalje tužbe, ali advokat porodice, Mark Geragos, tvrdi da je sporazum bio iznuđen i pravno nevažeći.

On navodi da je cilj sporazuma bio da prikrije navodno zlostavljanje, što, prema njegovim rečima, čini ugovor neprimenjivim.

Senka kontroverzi nad novim filmom

Sve ove tvrdnje ponovo su dospele u fokus baš u trenutku kada biografski film "Michael" stiže u bioskope.

Iako film dobija pozitivne kritike, suočava se i sa zamerkama jer ne obrađuje dugogodišnje kontroverze koje su pratile život „Kralja popa“.