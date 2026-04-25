Internet zvezda Darel Votkins poznatiji kao Speed je uspeo da zgrozi Srbiju i to samo nekoliko meseci nakon što je upravo ovde dočekan kao božanstvo.

Spid je ovoga puta učesnik u fudbalskoj ligi, gde se takmiče upravo influenseri. Upravo Spid nosi i ime jednog tima, odnosno Spid junajted, koji na Instagramu ima preko 47 miliona pratilaca, dok na Jutjubu ima 53.000.000 pretplatnika.

Njegov klub je u poslednjoj utakmici slavio protiv ekipe M3 sa 2:1, a gol za pobedu je postigao Stiven Kodra, nemački napadač koji vuče albansko poreklo, zbog čega je gol pred kamerama proslavio pokazivanjem dvoglavog orla. To je video Spid, pa je uradio isto.

Odmah je Kodra nakon toga objavio i sliku njih dvojice, gde je imao i sraman opis.

- Učinite Albaniju velikom opet - napisao je Kodra u ovoj sramnoj objavi sa Spidom.

Spid (Speed) nosio narodnu nošnju u Beogradu

Podsetimo, u julu prošle godine došao je u Srbiju na oduševljenje mnogobrojnih fanova. Jedan od najpoznatijih influensera na svetu, kojeg prati 37,8 miliona ljudi samo na instagramu odmah se uputio na Trg Republike, te je po kišnom vremenu odlučio da zaigra kolce!

U lajvu na svom Jutjub kanalu IShowSpeed, može se videti poznati srpski influenser Choda, koji mu pomaže da obuče našu narodnu nošnju i stavi šajkaču. Sve je u jednom trenutku pratilo 121.733 lhudi, dok njegov kanal ima 41,6 miliona pretplatnika.

Ko je zapravo IShowSpeed? Internet senzacija koja ruši sve granice

Ako ste ikada proveli više od pet minuta na YouTube‑u ili TikToku, gotovo je nemoguće da niste naišli na energičnog mladića koji vrišti, skače, pleše, psuje, peva i strastveno navija za Ronalda – sve to u istom live streamu. Zove se Daren Votkins Junior, ali ga ceo svet zna kao IShowSpeed.

Rođen 2005. godine u Sinsinatiju, Darren je svoju YouTube karijeru započeo još kao klinac, ali je pravu slavu stekao 2021, kada su njegovi ludilo-streamovi počeli da osvajaju TikTok. Poznat je po svojim nepredvidivim reakcijama, histeričnim ispadima, i momentima koji se kreću između komedije i potpunog haosa. U rekordnom roku prikupio je milione fanova i pretplatnika – danas ih ima preko 41 milion samo na YouTube.