Influenserka umrla nakon što je na trotoaru pregazila kolima učesnica "X Faktora": Danima su se borili za njen život
Instagram influenserka Klaudia Zakrževska, poznata pod nadimkom Klaudiaglam, tragično je preminula nakon što ju je udario automobil ispred noćnog kluba u Sohou.
Bila je u kritičnom stanju u bolnici nakon što su ona i još dva pešaka udarena u ranim jutarnjim satima u nedelju.
Klaudija Zakrževska Foto: Instagram
Finalistkinja emisije The X Factor, Gabrijel Karington (29) iz Mančestera, pojavila se u utorak pred sudom, optužena za pokušaj ubistva svoje koleginice influenserke Klaudije, nakon navodne svađe ispred kluba.
Gabrijela Karington Foto: Instagram
Policija je u ponedeljak uveče, otprilike oko 36 sati nakon incidenta, optužila Karington za pokušaj ubistva, nanošenje teških telesnih povreda sa namerom, nanošenje lakših telesnih povreda, opasnu vožnju i vožnju pod dejstvom alkohola.
(Kurir.rs/Telegraf)
