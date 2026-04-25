Slušaj vest

Bila je u kritičnom stanju u bolnici nakon što su ona i još dva pešaka udarena u ranim jutarnjim satima u nedelju.

Klaudija Zakrževska Foto: Instagram

Finalistkinja emisije The X Factor, Gabrijel Karington (29) iz Mančestera, pojavila se u utorak pred sudom, optužena za pokušaj ubistva svoje koleginice influenserke Klaudije, nakon navodne svađe ispred kluba.

Gabrijela Karington Foto: Instagram

Policija je u ponedeljak uveče, otprilike oko 36 sati nakon incidenta, optužila Karington za pokušaj ubistva, nanošenje teških telesnih povreda sa namerom, nanošenje lakših telesnih povreda, opasnu vožnju i vožnju pod dejstvom alkohola.

(Kurir.rs/Telegraf)