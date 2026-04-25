Instagram influenserka Klaudia Zakrževska, poznata pod nadimkom Klaudiaglam, tragično je preminula nakon što ju je udario automobil ispred noćnog kluba u Sohou.

Bila je u kritičnom stanju u bolnici nakon što su ona i još dva pešaka udarena u ranim jutarnjim satima u nedelju.

Klaudija Zakrževska
Klaudija Zakrževska

Finalistkinja emisije The X Factor, Gabrijel Karington (29) iz Mančestera, pojavila se u utorak pred sudom, optužena za pokušaj ubistva svoje koleginice influenserke Klaudije, nakon navodne svađe ispred kluba. 

Gabrijela Karington
Gabrijela Karington

Policija je u ponedeljak uveče, otprilike oko 36 sati nakon incidenta, optužila Karington za pokušaj ubistva, nanošenje teških telesnih povreda sa namerom, nanošenje lakših telesnih povreda, opasnu vožnju i vožnju pod dejstvom alkohola.

Ne propustitePop kulturaUčesnica X Faktora uletela kolima na trotoar i zgrazila influenserku: Policija odmah reagovala
Klaudija Zakrževska
Pop kulturaSara je uhapšena zbog trgovine drogom i pranja novca: Misica pala u akciji "Luksuz"
Screenshot 2026-04-18 172848.png
Pop kulturaMaša (25) pronađena mrtva: Fanovi se zabrinuli za influenserku kad je prestala da objavljuje sadržaj na društvenim mrežama...
Maša Gračikovska
Pop kulturaInfluenserka pala s balkona hotela: Slomila kičmu na 24 mesta
Influenserka Bet Klug pala s blakona i slomila kičmu na 24 mesta

Bahata vožnja pešačkom stazom u Mirjevu Izvor: Čitalac Kurira