Holandska influenserka Džejd Kops preminula je nakon dugotrajne borbe s retkim oblikom raka, svega nekoliko nedelja nakon što je potresnom porukom dirnula hiljade svojih pratilaca. Imala je samo 19 godina, piše Daily Mail.

Džejd je svoju borbu javno delila još od 14. godine, kada joj je prvi put dijagnostikovana opaka bolest. Tokom godina okupila je veliku zajednicu ljudi koji su pratili njen put, pružali podršku i svedočili njenoj neverovatnoj snazi.

Početkom aprila objavila je emotivno pismo na Instagramu, naslovljeno ''Dragi dosadni tumoru'', uz fotografiju na kojoj grli blisku osobu. U objavi je otvoreno progovorila o svojoj borbi i strahu od kraja.

"U novembru sam još mogla da planiram, da radim lepe stvari i nadam se dodatnom vremenu. Sada imam osećaj kao da mi sve to polako izmiče iz ruku. Otkucavajuća bomba je eksplodirala. Ne želim još da odem. Još želim da budem ovde. Da ostanem još neko vreme, da osećam i budem blizu ljudi koje volim. Ako već ne odlaziš, nego ostaješ, dragi tumoru… molim te uspori. Daj mi vremena. Još sam srećna i nimalo spremna da odem", prenosi Dnevnik.hr.

Njena porodica potvrdila je da je Džejd preminula u petak ujutro u 5:50, okružena najbližima.

''Duboko smo tužni, ali i neizmerno ponosni na našu hrabru ćerku i sestru'', poručili su uz fotografiju kojom su se oprostili od nje.

Džejd je bolovala od retkog oblika raka koji zahvata mišićno tkivo i najčešće se javlja kod dece i mladih. Njenu priču pratilo je više od 444 hiljade ljudi na društvenim mrežama, a mnogi su je doživljavali kao simbol borbe i nade.

Osim što je otvoreno govorila o bolesti, Džejd je iza sebe ostavila i dubok trag kroz humanitarni rad. Prošle godine objavila je autobiografiju ''Forever Young: My Life with Cancer'', u kojoj je opisala svoje iskustvo s bolesti. Tokom poslednjih pet godina prikupila je oko dva miliona evra za vodeću ustanovu za istraživanje raka kod dece u Holandiji.

Zajedno s roditeljima osnovala je i fondaciju ''Jade Uitwaaimomenten'', koja organizuje putovanja za porodice suočene s dečjim rakom. Za svoj doprinos društvu 2024. godine dobila je i kraljevsko priznanje.

