Slušaj vest

Sudija u Los Anđelesu odbila je zahtev pevačice Šer za uspostavljanjem privremenog starateljstva nad imovinom njenog sina Ilajdže Blua Olmana. Odluka je donesena pre dva dana na ročištu, a sudija je obrazložila kako ne vidi dovoljno hitan razlog za takvu meru, piše People.

Šer je ranije ovog meseca zatražila starateljstvo tvrdeći da je njen 49-godišnji sin "teško onesposobljen" zbog problema s mentalnim zdravljem i zavisnošću, te da nije u stanju da upravlja svojim finansijama. Sudija je odbila zahtev bez prejudiciranja, što znači da Šer može ponovo da ga podnese u budućnosti.

Foto: Concord PD / Planet / Profimedia

Olman se javio iz psihijatrijske ustanove

Ilajdža Blu Olman učestvovao je na ročištu video-vezom iz psihijatrijske ustanove. Tamo se trenutno nalazi dok se ne utvrdi njegova sposobnost za učestvovanje u dva krivična postupka koja se protiv njega vode u Nju Hempširu.

Sudija je istakla da, s obzirom na to da je Olman hospitalizovan i suočen s pravnim problemima, malo je verovatno da će moći pristupiti novcu iz fonda svog pokojnog oca, muzičara Grega Olmana. Sledeća isplata iz fonda trebalo bi da mu legne 1. maja.

Obrazloženje sudije

"Koliko razumem, te isplate se događaju već godinama", izjavila je sudija. "Stoga, činjenica da je zahtev podnesen dve nedelje pre sledeće isplate, iako je taj raspored poznat odavno, po mom mišljenju ne predstavlja nužno hitan slučaj."

Šer je u svom zahtevu navela da se sav novac koji Olman dobije iz fonda "odmah protraći" na drogu. Sudija je dodala kako mnogi ljudi imaju pravnih i finansijskih problema, ali to ne znači automatski da im je potrebno starateljstvo.

"Mnogi se ne pojave na sudu pa se protiv njih donese presuda zbog oglušavanja, a svejedno im ne treba staratelj", rekla je. Naglasila je kako "svakako razume zabrinutost prijatelja i porodice gospodina Olmana u vezi s njegovim ponašanjem", ali smatra da ta zabrinutost ne dokazuje da mu "nedostaje sposobnost ili da je starateljstvo nad imovinom primereno rešenje".

Šer sa sinom Ilajdžom Blu Olmanom Foto: GVK / Bauer Griffin / Profimedia

Istorija pravne bitke

Ovo nije prvi put da Šer pokušava da uspostavi starateljstvo. Prvi zahtev podnela je u decembru 2023, tražeći da ona bude jedini staratelj. Taj zahtev je dobrovoljno povukla u septembru 2024, nakon čega su Olmanovi advokati izjavili da ishod "omogućuje strankama da se fokusiraju na isceljenje i obnovu porodičnih veza".

U novom zahtevu, podnesenom ovog meseca, Šer je tražila da starateljom bude imenovan poverenik Džejson Rabin. U podnesku se tvrdi da se Olmanov život "značajno pogoršao" od poslednjeg pokušaja uspostavljanja starateljstva. Šer navodi da njen sin "nema osećaj za novac" i da je "nesposoban da upravlja svojim finansijskim sredstvima" zbog, kako tvrdi, "teških" problema s mentalnim zdravljem i zavisnošću.

Šer Foto: NBC/Peacock / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Prema navodima iz zahteva, Olman "odmah troši sav novac koji dobije", i to gotovo uvek na "drogu, skupe hotele i prevoz limuzinom". U ranijim zahtevima pevačica je tvrdila da je njen sin dugovao 18.000 dolara "dileru droge koji ga je pronašao", zbog čega je morao da pozajmljuje novac od prijatelja "kako bi izbegao povrede".

Takođe je navela da nije platio porez na dohodak, da ima dug od 200.000 dolara, te da se nije pojavljivao na sudu u postupku koji je pokrenula njegova bivša supruga Meriandžela King zbog plaćanja izdržavanja.

(Kurir.rs/ Index.hr)

