Biografski film o Majklu Džeksonu reditelja Antoana Fukue je na bioskopskim blagajnama ostvario rezultat koji je daleko nadmašio sva očekivanja, s predviđenim prihodom od 94 do 100 miliona dolara na američkom tržištu i više od 200 miliona dolara globalno. "Majkl" predstavlja veliku pobedu za studio "Lionsgate" i njihovo najbolje otvaranje u poslednjih nekoliko godina, piše The Hollywood Reporter.

Iako "Lionsgate", kao studio srednje veličine, razumljivo pokušava da ublaži očekivanja navodeći nešto širi raspon zarade od 90 do 100 miliona dolara, konkurentski studiji teško susprežu oduševljenje. Film je samo u petak, na dan zvaničnog otvaranja, zaradio impresivnih 38,5 miliona dolara, a ocene publike brzo su dosegle izvanredne nivoe. Privukao je gotovo sve demografske grupe, predvođene afroameričkom i ženskom publikom, pokazujući da loše recenzije kritičara nisu imale uticaja.

U inostranstvu, gde je Džeksonova popularnost još veća, "Majkl" takođe beleži rekordan početak s prihodom od oko 114 miliona dolara. Jedini izuzetak je Japan, gde film još nije počeo s prikazivanjem, ali se očekuje ogromno interesovanje. Na primer, posthumni dokumentarac "This Is It" iz 2011. godine tamo je zaradio 57 miliona dolara od ukupno 196 miliona na međunarodnim tržištima.

Pre vikenda, predviđalo se da će "Majkl" u Americi zaraditi između 65 i 70 miliona dolara, što bi već bilo dovoljno za rekordno otvaranje za muzički biografski film, bez usklađivanja s inflacijom.

Time je nadmašio dosadašnjeg rekordera "Straight Outta Compton" (60,1 milion dolara) i "Boemsku rapsodiju" (55 miliona dolara). Film je takođe ostvario jedno od najvećih otvaranja za bilo koji biografski film u istoriji, najbolje otvaranje u 2026. godini za film koji nije deo franšize, te šesto najveće otvaranje u istoriji studija "Lionsgate".

Put do velikog platna

Znakovi velikog potencijala filma bili su vidljivi već nakon pretpremijernih prikazivanja u sredu i četvrtak, kada je zaradio 12,6 miliona dolara, više od hitova poput "Dina: Drugi deo" i "Openhajmer". Snažna usmena predaja učinila je svoje: film ima ocenu publike od 97 posto na Rotten Tomatoesu, što je najbolji rezultat ikada za ovaj žanr, te ocenu A- na CinemaScoreu. Gotovo 40 odsto zarade dolazi od IMAX i drugih premium formata.

Put do realizacije filma bio je dug. Došlo je do značajnog kašnjenja jer su producent Grejem King, "Lionsgate" i upravnici Džeksonove ostavštine odlučili da završe film pre nego što se priča dotakne optužbi za seksualno zlostavljanje dece, koje su se prvi put javno pojavile 1993. godine.

Proračun filma narastao je s početnih 155 miliona na gotovo 200 miliona dolara zbog dodatnih snimanja potrebnih za preinačenje trećeg čina. Iako se već govori o nastavku, neki se pitaju hoće li se to zaista dogoditi jer bi bilo nemoguće izbeći mračnije godine koje su usledile.

Odjek kod publike

Iako su početne prognoze pre tri nedelje govorile o otvaranju od 55 do 60 miliona dolara, "Lionsgate" je uspešno zaigrao na kartu nostalgije. Uspeli su da privuku i gledaoce koji retko idu u bioskop, ali i generaciju Z. Demografski podaci pokazuju raznovrsnu publiku: afroamerički gledaaoci činili su 38 odsto kupaca ulaznica na dan otvaranja, a sledili su ih Latinoamerikanci (26 odsto) i belci (26 odsto).

Predsednik "Lionsgate Motion Picture Group", Adam Fogelson, u subotu se zahvalio svima uključenima, kao i reditelju Fukui, producentu Kingu, glumcu Džafaru Džeksonu i Džeksonovoj ostavštini. "Iznad svega, ovo odražava ogroman izliv ljubavi gledalaca širom sveta, naglašavajući snagu i vitalnost bioskopskih dvorana", rekao je. "Ako publici pružite ono što želi, ona će doći."

Detalji s međunarodnih tržišta

Film je ovog vikenda počeo da se prikazuej na 82 tržišta, zauzevši prvo mesto na njih 64. U Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj predviđa se zarada od 13,8 miliona dolara, što je rekordan dan otvaranja za muzički biografski film. U Francuskoj, s očekivanih 10,3 miliona dolara, film je ostvario najbolji dan otvaranja za bilo koji biografski film, nadmašivši "Openhajmera" i "Boemsku Rapsodiju".

U Meksiku se predviđa zarada od 9,3 miliona dolara, a u Italiji 8,1 milion, gde dominira s 69 odsto tržišnog udela. U Nemačkoj, gde je film imao svetsku premijeru na Berlinskom festivalu, očekuje se prihod od 6,7 miliona dolara. Visoke rezultate beleži i Brazil, gde je "Majkl" ostvario najveće otvaranje za holivudski biografski film. Prikazivanje u Japanu planirano je za jun.

