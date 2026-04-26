Život i neverovatna karijera kralja popa ponovo su pod lupom javnosti. Nova biografska drama "Majkl" u režiji Antoana Fukue premijerno je prikazana 24. aprila, prateći njegov muzički put od dečje zvezde do jednog od najvažnijih pop umetnika na svetu. U filmu, u kom Majkla Džeksona glumi njegov bratanac Džafar Džekson, pojavljuju se brojni članovi njegove porodice, ali s jednim vrlo uočljivim izostankom - onim Dženet Džekson.

Na premijeri filma u Los Anđelesu, La Toja džekson konačno je objasnila zašto njena sestra Dženet Džekson nedostaje u ovoj priči o bratu Majklu Džeksonu. "Volela bih da su svi u filmu", rekla je u intervjuu za Variety. "Pitali su je da učestvuje i ljubazno je odbila, pa morate da poštujete njene želje."

Dženet je jedna od najmoćnijih figura u porodici Džekson i komercijalno najuspešnija osoba nakon Majkla, s kojim je imala brojne saradnje.

Drama iza kulisa

Iako je La Toja puna hvale za film i posebno za neverovatnu izvedbu Džafara Džeksona - "Svi smo zaboravili i mislili da gledamo Majka", priznala je - iza kulisa stvari nisu bile tako idilične.

"Majkl" je godinama bio u razvoju, prolazeći kroz brojna prepravljanja scenarija, ponovna snimanja i odlaganja. Iako se očekuje da će film zaraditi milione dolara na bioskopskim blagajnama i već se predviđa kao jedan od najvećih uspeha godine, izazvao je ozbiljne napetosti unutar porodice Džekson.

Dok je većina članova porodice podržala projekat, a Majklovi sinovi Prins i Bigi Džekson prisustvovali premijeri, Dženet i Majklova ćerka Paris držale su se podalje.

"Pročitala sam jednu od prvih verzija scenarija i dala svoje beleške o tome šta je nepošteno/ nije mi leglo, a kada to nisu rešili, nastavila sam sa svojim životom", napisala je Paris na Instagram storiju. "Nisu to moji majmuni, nije to moj cirkus. Bog ih blagoslovio i srećno."

Brutalna kritika na privatnoj projekciji

U slučaju Dženet, nesuglasice s braćom i sestrama oko projekta navodno su bile mnogo burnije. Na ranoj, privatnoj projekciji filma za članove porodice prošlog meseca, Dženet i njen brat Džermejn, čiji sin Džafar glumi Majkla, navodno su ušli u javnu svađu zbog njenih kritika.

Prema rečima prisutnih, 59-godišnja pevačica počela je da secira film s brutalnom preciznošću. "Imala je nešto negativno da kaže o gotovo svakoj sceni", rekao je jedan od gostiju, a prenosi Page Six. "Gluma, šminka, način na koji su glumci govorili, čak i kako su hodali. Dženet je, suprotno mišljenju svih ostalih u prostoriji, odlučila da ovaj film neće dobiti njeno odobrenje".

Džermejn se navodno suočio sa Dženet. "Propustićeš ovaj talas", rekao joj je. "Tako si ljubomorna - samo uskoči na talas".

Izvor blizak porodici pripisao je sukob starim rivalstvima unutar klana, tvrdeći da je Dženet "oduvek bila neverovatno ljubomorna na Majkla". Uprkos porodičnim dramama, film nastavlja svoj pohod na bioskopske blagajne, dok razdor unutar najpoznatije muzičke porodice postaje sve dublji.

