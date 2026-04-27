Mik Džeger, legendarni frontmen grupe Rolingstouns, navodno je dva puta bio na korak od smrti, tvrdi se u novoj biografiji slavnog benda. Delove knjige „The Rolling Stones: The Biography“, koju potpisuje Bob Špic, poslednjih dana prenose svetski mediji.

Dramatična noć u Njujorku

Prema navodima iz knjige, prvi opasan incident dogodio se 1976. godine u Njujorku, u stanu muzičkog producenta Maršala Česa. Džeger je, kako se tvrdi, kasno uveče došao kod Česa posle još jedne zabave i tražio drogu.

Mik Džeger Foto: MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

Čes u knjizi navodi da je tada pokušavao da prestane sa narkoticima, ali je ipak sa Džegerom otišao limuzinom do čoveka kojeg opisuje kao „budističkog dilera heroina“, dostupnog njujorškim zavisnicima 24 sata dnevno.

Kako piše Špic, Čes i Džeger su podelili malu količinu heroina, a samo deset minuta kasnije pevač se srušio na pod.

„Mik je bio potpuno bez svesti. Čes ga je pokušavao podići, čak ga je nekoliko puta ošamario, ali ništa. Ubrzo su Džegerove usne počele poprimati plavu boju“, piše Špic.

Borba da ga održe u životu

„Nisam znao šta drugo da uradim. Bio sam prestravljen. Mik Džeger će umreti u mom prokletom stanu“, prisetio se Čejs.

Foto: Robin Utrecht / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pozvao je hitnu pomoć, kao i Ahmeta Erteguna, bivšeg predsednika Atlantik Rekordsa. Ertegun je ubrzo stigao sa glumicom Fej Danavej, koja je u to vreme bila udata za Pitera Vulfa, frontmena benda Džej Gejls.

Fej Danavej je navodno pozvala prijatelja, predsednika obližnje bolnice Lenoks Hil, da obezbedi sobu za Džegera i izbegne publicitet. Tokom tog vremena, Čejs je vršio reanimaciju usta na usta pevaču dok nisu stigle službe hitne pomoći. Džeger je ponovo počeo da diše tek nakon što mu je dat kiseonik.

Udarac Čarlija Votsa koji je mogao da se završi fatalno

Čarli Vots i Širli Vots Foto: PA / PA Images / Profimedia

Drugi incident se dogodio 1984. godine u Amsterdamu, kada se bend okupio da razgovara o budućnosti Rolingstonsa i pokuša da popravi svoje narušene odnose.

Jedne noći, Mik Džeger i Kit Ričards su se vratili u hotel oko 5 ujutru nakon noćnog izlaska. Džeger je potom pozvao sobu bubnjara Čarlija Votsa i viknuo:

„Gde je moj bubnjar?“

Oko dvadeset minuta kasnije, Vots se pojavio, besprekorno obučen u odelo iz Sevil Roua. Bez mnogo reči, zgrabio je Džegera za kragnu i rekao:

„Nikada me više ne zovi svojim bubnjarom!“

Mik Džeger, Kit Ričards Foto: JRC / Hollywood Archive / Profimedia

Zatim ga je snažno udario u vilicu.

Kit Ričards ga je spasao od pada kroz prozor

Kit Ričards se kasnije prisetio da je udarac bacio Džegera unazad, preko tanjira dimljenog lososa, klizeći preko stola prema otvorenom prozoru. Ispod prozora je bio odvod.

„Samo sam ga zgrabio za nogu i spasao ga od pada“, rekao je Ričards.

Portparol Mika Džegera nije odgovorio na zahtev Page Six za komentar.

