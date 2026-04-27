Aleksa Balašević pozira sa ćerkicom: Fotografija male Vere oduševila region "Može li jedan krug do Slavije"
Producent Aleksa Balašević, sin legendarnog Đorđa Balaševića, podelio je na Instagramu nežne porodične trenutke sa svojom ćerkicom Verom. Četvorogodišnja devojčica bila je u centru pažnje, a fotografije su pokazale kako tata i ćerka uživaju u zajedničkom vremenu.
Vera oduševila pratioce
Najviše pažnje privukla je fotografija na kojoj mala Vera sedi na velikom motoru, čija se vrednost procenjuje na oko 23.000 evra.
Sudeći po objavi, devojčica je bila oduševljena moćnim dvotočkašem, a Aleksa je uz fotografiju duhovito napisao:
„Da li mogu jedan krug oko Slavije?“
U porodicu Balašević stiže sin
Aleksa je nedavno otkrio i da je njegova supruga Nikolina u sedmom mesecu trudnoće, kao i da njihova porodica uskoro postaje bogatija za još jednog člana.
Tim povodom podelio je emotivnu poruku o porodici, nasledniku i nastavku loze.
„Neke osobe do kraja života budu samo osobe, a neke dožive da postanu nečiji zavet. Zavet bez kog nekom ni Stari ni Novi zavet ne vrede. Zahvaljujući ovoj osobi sa fotografije, moja loza se nastavlja - nisam više Omega. Za otprilike dva meseca stiže nam sin. Verin brat kog dugo čekamo. Kolika sreća može biti za nekog poput mene, da mu Bog pošalje još jednog anđela sa tvojim genima... Razumeo bih da štedi, ali se ne bunim što me zadužuje još više - mirisom neba. Sa tobom, sa vama... Što bi rekao neko moj najveći, neko naš najbolji, takođe sa neba – nisam više v.d. Balašević, sada sam Balašević u ostavci, a za koji mesec mandat predajem nasledniku“, napisao je on.
